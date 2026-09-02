Το γεύμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, είχε πρόσφατα γεύμα με τον ισχυρό άνδρα των διεθνών media, Ρούπερτ Μέρντοχ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Αυστραλοαμερικανός επιχειρηματίας βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Έλενα Ζούκοβα, και κορυφαία στελέχη του μιντιακού του ομίλου. Το γεύμα συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον μεγιστάνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη υποδέχθηκαν τον Ρούπερτ Μέρντοχ για γεύμα στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, το Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση αυτή έφερε στο ίδιο τραπέζι τον επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης με έναν από τους πλέον επιδραστικούς παράγοντες της παγκόσμιας ενημέρωσης.

Ο Αυστραλοαμερικανός μεγιστάνας, γνωστός για την εκτεταμένη επιρροή του στον χώρο των media, βρέθηκε στην Ελλάδα και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό. Η παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η μιντιακή αυτοκρατορία του Ρούπερτ Μέρντοχ

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι ένας Αυστραλοαμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος έχει χτίσει μια εκτεταμένη μιντιακή αυτοκρατορία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μέσων ενημέρωσης. Η επιρροή του εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον όμιλό του να περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο.

Μεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στην αυτοκρατορία του συγκαταλέγονται η Fox Corporation, ένας κολοσσός στον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας. Επιπλέον, ο όμιλός του διαθέτει μεγάλες και ιστορικές εφημερίδες, όπως η «Wall Street Journal», μία από τις σημαντικότερες οικονομικές εφημερίδες παγκοσμίως, και η βρετανική «The Sun», μία από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι ισχυρές παρουσίες στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο γεύμα που παρέθεσε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ρούπερτ Μέρντοχ δεν ήταν μόνος. Τον συνόδευε η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, προσθέτοντας μια προσωπική διάσταση στην επίσκεψη. Η παρουσία της κ. Ζούκοβα πλαισίωσε την εκδήλωση, η οποία είχε και επίσημο χαρακτήρα.

Εκτός από τη σύζυγό του, τον μεγιστάνα συνόδευαν και κορυφαία στελέχη από τον μιντιακό του όμιλο. Μεταξύ αυτών ήταν η Ρεμπέκα Μπρουκς, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες και CEO του ομίλου. Παρούσα ήταν επίσης και ο Κιθ Πουλ, ο οποίος κατέχει τη θέση του διευθυντή του New York Post Group, ενός ακόμη σημαντικού μέσου ενημέρωσης της αυτοκρατορίας του Μέρντοχ.

Το παρελθόν της Ρεμπέκα Μπρουκς

Η Ρεμπέκα Μπρουκς, μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοχ και CEO, έχει ένα αξιοσημείωτο παρελθόν στον χώρο των media. Η πορεία της έχει συνδεθεί με σημαντικά γεγονότα που απασχόλησαν τη διεθνή κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, η κ. Μπρουκς είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο παράνομων υποκλοπών, ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και είχε οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες. Το σκάνδαλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της εφημερίδας «News of the World», ενός από τα ιστορικά έντυπα του ομίλου Μέρντοχ, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki