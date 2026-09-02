Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιτίθεται στην κυβέρνηση Τραμπ, κάνοντας λόγο για «κακιστοκρατία»

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζορτζ Κλούνεϊ προχώρησε σε μία σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ως «κακιστοκρατία». Ο Κλούνεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διανύουν σήμερα μία «δυστυχή» περίοδο στην ιστορία τους, υποστηρίζοντας πως η παρούσα κυβέρνηση απαρτίζεται από «τους χειρότερους». Παρά τις έντονες επικρίσεις του, ο Αμερικανός καλλιτέχνης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η χώρα του θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση, δηλώνοντας την πεποίθησή του για το μέλλον.

Η επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν δίστασε να επιτεθεί άγρια στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε σε συνέντευξη Τύπου. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός τόνισε με έμφαση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε μία «δυστυχή» περίοδο της ιστορίας τους, μία φάση που, όπως είπε, πρέπει να ξεπεραστεί. Οι δηλώσεις του Κλούνεϊ αποτελούν μία σαφή έκφραση της δυσαρέσκειάς του για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ απαρτίζεται από «τους χειρότερους», μία φράση που υπογραμμίζει την έντονη κριτική του απέναντι στα πρόσωπα που βρίσκονται στην εξουσία. Αυτή η δήλωση αποτελεί κεντρικό σημείο της επίθεσης του Κλούνεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας του.

Τι σημαίνει «κακιστοκρατία»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ χρησιμοποίησε έναν συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει την κυβέρνηση Τραμπ: «κακιστοκρατία». Ο ίδιος προχώρησε σε μία λεπτομερή εξήγηση της έννοιας αυτής της λέξης, τονίζοντας τη σημασία της για την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης.

Ο ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μία πολύ καλή λέξη, κακιστοκρατία, που περιγράφει μία χώρα που κυβερνάται από πρόσωπα με τις λιγότερες ικανότητες». Με αυτή την περιγραφή, ο Κλούνεϊ ουσιαστικά υποστήριξε ότι η διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ασκείται από άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για το αξίωμά τους. Πρόσθεσε δε, «Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», συνδέοντας άμεσα τον όρο με την παρούσα κατάσταση.

Η αισιοδοξία του Κλούνεϊ για το μέλλον

Παρά τις σκληρές και άγριες επικρίσεις του για την παρούσα πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζορτζ Κλούνεϊ διατήρησε έναν τόνο αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός δήλωσε με σιγουριά ότι η χώρα του θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη «δυστυχή» περίοδο της ιστορίας της, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την ανθεκτικότητα του αμερικανικού έθνους.

Η δήλωση «θα το ξεπεράσουμε» υποδηλώνει την πίστη του στην ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακάμψουν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο Κλούνεϊ, παρά την έντονη κριτική του, θέλησε να τονίσει ότι βλέπει ένα θετικό μέλλον για τη χώρα, παρά την τρέχουσα κατάσταση που χαρακτηρίζει ως «κακιστοκρατία» και διακυβέρνηση από «τους χειρότερους».

Το πλαίσιο των δηλώσεων στη Βενετία

Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις του Τζορτζ Κλούνεϊ έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε εν όψει των εγκαινίων της Μόστρα της Βενετίας. Η παρουσία του διάσημου καλλιτέχνη στην ιταλική πόλη συνδέεται με μία ιδιαίτερα σημαντική τιμή που πρόκειται να λάβει στο πλαίσιο του φεστιβάλ κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, μία διάκριση που αναγνωρίζει την προσφορά του στον κινηματογράφο. Η συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε λίγο πριν από αυτή τη βράβευση, αποτέλεσε την ευκαιρία για τον Κλούνεϊ να εκφράσει δημόσια τις απόψεις του για την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική του αναγνώριση με την πολιτική του τοποθέτηση.

Με πληροφορίες από: Reader