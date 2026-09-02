Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή η κατηγορηματική δήλωση πραγματοποιήθηκε στην ΕΡΤ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο Έλληνας υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιοχή.

Οι δηλώσεις του υπουργού μετά το Συμβούλιο

Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Η τοποθέτηση αυτή έγινε στον απόηχο των εργασιών του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο, όπως διευκρινίστηκε, ολοκληρώθηκε στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας. Εκεί, ο υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, μεταφέροντας τις ελληνικές θέσεις και ανησυχίες σε σχέση με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ενημέρωση για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο

Στο πλαίσιο των συζητήσεων του άτυπου Συμβουλίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αξιοποίησε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Η ενημέρωση αυτή ήταν εκτενής και εστίασε σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Ιδίως, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου. Η παρουσίαση των ελληνικών θέσεων αποσκοπούσε στην πλήρη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην περιοχή από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Η προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε με έμφαση ότι «η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου». Αυτή η αρχή αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Επιπλέον, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα μας «στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών».

Η δέσμευση αυτή για την ειρηνική διευθέτηση των διαφωνιών, σε συνδυασμό με την αταλάντευτη υποστήριξη του Διεθνούς Δικαίου, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Ελλάδα επιδιώκει την επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν στην περιοχή.

Αίτημα για άμεση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Στις δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών εξέπρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα έχει την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Ο κ. Γεραπετρίτης ήταν σαφής ως προς τη φύση της επιθετικότητας, δηλώνοντας ότι «η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα».

Καταλήγοντας τις δηλώσεις του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη για μια ενιαία και σταθερή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. «Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», τόνισε, αναδεικνύοντας την προσδοκία για κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki