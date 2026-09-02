Έλενα Ακρίτα: Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα, αλλά συλλογική αντίδραση

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη αντιπροέδρου της Βουλής. Η κα Ακρίτα χαρακτήρισε τις 119 ψήφους που συγκέντρωσε ως «συλλογική αντίδραση», απορρίπτοντας την ερμηνεία τους ως ήττα. Η τοποθέτησή της έγινε λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σε συνομιλία της με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Η τοποθέτηση της βουλευτού μετά την ψηφοφορία

Η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την αντιπροεδρία της Βουλής, στην οποία ήταν υποψήφια. Λίγο μετά την ανακοίνωση των ψήφων που δεν της επέτρεψαν να αναλάβει το αξίωμα, η κα Ακρίτα συνομίλησε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Στη συζήτηση αυτή, η βουλευτής εξέφρασε την άποψή της για τη σημασία των 119 ψήφων που έλαβε. Η τοποθέτησή της εστίασε στην ερμηνεία του αριθμού αυτού, δίνοντας έμφαση στον χαρακτήρα του ως έκφραση αντίδρασης.

Οι 119 ψήφοι ως συλλογική αντίδραση

Η Έλενα Ακρίτα χαρακτήρισε τις 119 ψήφους που συγκέντρωσε ως «συλλογική έκφραση αντίδρασης». Τόνισε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν αποτελεί ήττα για την υποψηφιότητά της, αλλά φέρει ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, η συλλογική αυτή αντίδραση απευθύνεται «απέναντι στην κυβέρνηση». Με αυτόν τον τρόπο, η κα Ακρίτα έδωσε πολιτική διάσταση στον αριθμό των ψήφων, πέρα από την απλή καταμέτρηση για την ανάληψη του αξιώματος του αντιπροέδρου της Βουλής.

Η δήλωση της Έλενας Ακρίτα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες

Σε συνομιλία της με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Έλενα Ακρίτα προχώρησε σε μια σαφή δήλωση σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η βουλευτής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα». Αυτή η φράση αποτέλεσε τον πυρήνα της τοποθέτησής της, απορρίπτοντας την ερμηνεία του αποτελέσματος ως αποτυχία.

Συνεχίζοντας, η κα Ακρίτα εξήγησε περαιτέρω τη θέση της, δηλώνοντας: «Είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής». Με αυτή τη δήλωση, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με μια ευρύτερη πολιτική στάση απέναντι στις κυβερνητικές πρακτικές.

Το πλαίσιο της ψηφοφορίας στη Βουλή

Η ψηφοφορία για την αντιπροεδρία της Βουλής, στην οποία συμμετείχε η Έλενα Ακρίτα ως υποψήφια, αποτελεί μια σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία. Το αξίωμα του αντιπροέδρου της Βουλής είναι κεντρικό για την εύρυθμη λειτουργία του κοινοβουλευτικού σώματος, καθώς οι αντιπρόεδροι συμβάλλουν στην τήρηση του Κανονισμού και τη διεύθυνση των συνεδριάσεων.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας έδειξε ότι οι 119 ψήφοι που συγκέντρωσε η κα Ακρίτα δεν ήταν επαρκείς για την ανάληψη του αξιώματος. Ωστόσο, η ίδια επέλεξε να ερμηνεύσει αυτόν τον αριθμό όχι ως μια αριθμητική ανεπάρκεια, αλλά ως μια ποιοτική δήλωση πολιτικής δυσαρέσκειας και αντίδρασης.

Η ερμηνεία της αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τη δήλωσή της, έθεσε το ζήτημα της κυβερνητικής επιρροής στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η φράση «επιχειρεί να επιβάλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής» υποδηλώνει μια κριτική στάση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τους θεσμούς.

Η Έλενα Ακρίτα, μέσω της τοποθέτησής της, προσπάθησε να μετατρέψει ένα φαινομενικά αρνητικό αποτέλεσμα σε μήνυμα πολιτικής αντίστασης. Η συλλογική αντίδραση, όπως την περιέγραψε, αποτελεί, κατά την άποψή της, μια έκφραση δυσαρέσκειας και αντίθεσης στις κυβερνητικές πολιτικές και πρακτικές εντός του κοινοβουλευτικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Reader