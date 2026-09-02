Ένταση στη Βουλή με αφορμή την εκλογή αντιπροέδρου και σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Κουκουλόπουλου

Η διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής εξελίχθηκε σε μια νέα κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Η ένταση προκλήθηκε από την απόφαση να μην διεξαχθεί συζήτηση πριν από την ψηφοφορία, γεγονός που οδήγησε σε έντονη αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι τόνοι ανέβηκαν από την αρχή της συνεδρίασης, με τη σύγκρουση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του προεδρεύοντος Πάρι Κουκουλόπουλου να κυριαρχεί.

Ένταση κατά την εκλογή της Έλενας Ακρίτα

Η διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους, με την αντιπαράθεση να είναι έντονη. Η απόφαση να μην προβλεφθεί συζήτηση πριν από την ψηφοφορία, όπως συνηθίζεται στις διαδικασίες εκλογής αντιπροέδρων, αποτέλεσε το βασικό σημείο τριβής. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επέμενε στην ανάγκη για διάλογο.

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την προηγούμενη εκλογή της κυρίας Ακρίτα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης που αφορούσε το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία για την εκλογή της στην Ε' Αντιπροεδρία δεν προέβλεπε συζήτηση, κάτι που οδήγησε στην κλιμάκωση της έντασης εντός της αίθουσας.

Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου

Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την έντονη σύγκρουση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος Πάρι Κουκουλόπουλου. Ο κύριος Κουκουλόπουλος αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση, προκειμένου να ξεκινήσει στις 12:30 η προγραμματισμένη ψηφοφορία, ενέργεια που πυροδότησε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού πήρε τον λόγο, χαρακτήρισε τον κύριο Κουκουλόπουλο «άξιο αντιπρόεδρο της ΝΔ», επιμένοντας στην ανάγκη να διεξαχθεί συζήτηση για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος της αφαίρεσε τον λόγο, δηλώνοντας ότι «η χυδαιότητα» απέναντί του δεν είναι ανεκτή. Εκτός μικροφώνου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου του απάντησε με την έκφραση: «Είστε τραμπούκος!».

Η στάση της Νέας Δημοκρατίας και η κενή θέση

Μετά τις παρεμβάσεις και άλλων βουλευτών, όπως του κυρίου Γιαννούλη και του κυρίου Μηταράκη, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η ψηφοφορία για την εκλογή της Ε' Αντιπροέδρου. Ωστόσο, η θέση αυτή αναμένεται να παραμείνει κενή.

Η Νέα Δημοκρατία είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Αυτή η στάση του κυβερνώντος κόμματος προδιαγράφει την έκβαση της ψηφοφορίας, καθώς η εκλογή απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό ψήφων που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας.

Κατηγορίες για υποκρισία από τον Νότη Μηταράκη

Στην τελευταία του παρέμβαση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, κατέθεσε ένα έγγραφο που αφορούσε την εκλογή αντιπροέδρων του έτους 2023. Σύμφωνα με τον κύριο Μηταράκη, το συγκεκριμένο έγγραφο αποδεικνύει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταψηφίσει τότε την Όλγα Γεροβασίλη.

Ο κύριος Μηταράκης χαρακτήρισε την Όλγα Γεροβασίλη ως τη «μοναδική υποψήφια γυναίκα» στην τότε διαδικασία εκλογής αντιπροέδρων. Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «υποκρισία», υπονοώντας ασυνέπεια στη στάση της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta