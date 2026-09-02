Ο Ζαχαρίας Κεσσές μιλά για κατασκοπευτική διείσδυση στην ΕΥΠ μέσω του Predator

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος των θυμάτων παρακολουθήσεων, προχώρησε σε ανάρτηση όπου ανέφερε ότι η ΕΥΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η υπηρεσία αντιμετώπισε μια εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της ασφάλειάς της. Η διείσδυση αυτή φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας της ΕΥΠ

Ο κ. Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά τα θύματα των παρακολουθήσεων, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ειδικότερα, ανέφερε πως η ΕΥΠ υπέστη όχι μόνο κατασκοπευτική διείσδυση, αλλά και μια εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της εσωτερικής της ασφάλειας. Αυτή η παραβίαση, όπως τόνισε, συντελέστηκε με τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Ο δικηγόρος εξήγησε ότι το περιεχόμενο και ο χρονισμός των μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, αποδεικνύουν μια σταδιακή διαρροή πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, συνδέονταν άμεσα με την εσωτερική λειτουργία της ΕΥΠ, τη στελέχωσή της, καθώς και την επιχειρησιακή της δράση.

Στο στόχαστρο στελέχη της υπηρεσίας και εισαγγελέας

Στις δηλώσεις του, ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στελέχη της ΕΥΠ που βρέθηκαν στο στόχαστρο του παράνομου λογισμικού Predator. Μεταξύ των προσώπων που έγιναν στόχος, συγκαταλέγονται εν ενεργεία και πρώην στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών.

Επιπλέον, ο κ. Κεσσές σημείωσε ότι εκτός από τα στελέχη της ΕΥΠ, στο στόχαστρο του λογισμικού βρέθηκε και η εισαγγελέας Β. Βλάχου. Η συγκεκριμένη εισαγγελέας είχε την εποπτεία της ΕΥΠ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην υπόθεση της παρακολούθησης.

Οι μηνύσεις και τα ονόματα των στόχων

Τη Δευτέρα 1/9, ένα εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης. Ο κ. Παπαδόπουλος κατέθεσε τη μήνυση για την παγίδευσή του μέσω του Predator. Ο ίδιος είναι ο προϊστάμενος του τμήματος Αντικατασκοπείας της Πάτρας.

Ο κ. Κεσσές ανέφερε ότι πέραν του Γιάννη Παπαδόπουλου, άλλα πέντε στελέχη της υπηρεσίας βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο του Predator. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομοτηνής-Ξάνθης, Α. Ρούσσου, καθώς και η Μ. Σάκαλη, η οποία υπηρετούσε στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου και σε άλλα κρίσιμα πόστα της ΕΥΠ.

Ο μηχανισμός της μόλυνσης και η διαρροή πληροφοριών

Για την εγκατάσταση του λογισμικού Predator και την επιμόλυνση των συσκευών των στόχων, χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα είχαν ως σκοπό όχι μόνο την αρχική μόλυνση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και την παράταση της διάρκειας της μόλυνσης των συσκευών.

Όπως επεσήμανε ο δικηγόρος, το περιεχόμενο των μηνυμάτων, σε συνδυασμό με τον χρονισμό τους, ήταν ενδεικτικό. Κατέδειξαν μια σταδιακή διαρροή και γνώση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές συνδέονταν άμεσα με την εσωτερική λειτουργία της ΕΥΠ, τη στελέχωση του προσωπικού της και την επιχειρησιακή της δράση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της παραβίασης της ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Reader