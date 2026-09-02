Η επαναφορά της «13ης σύνταξης» θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή επαναφορά της «13ης σύνταξης» σε όλους τους συνταξιούχους αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σημαντική αυτή εξαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στο πλαίσιο των παροχών προς τους συνταξιούχους, καθώς το υφιστάμενο μόνιμο επίδομα πρόκειται να αποκτήσει νέα μορφή και περιεχόμενο.

Η κεντρική ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επαναφορά της «13ης σύνταξης» κατά την καθιερωμένη ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά την πορεία προς την πλήρη επαναφορά της εν λόγω παροχής, η οποία έχει ως στόχο να καλύψει το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταρτίσει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ο οποίος θα περιγράφει με σαφήνεια τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί παραδοσιακά το βήμα από το οποίο εξαγγέλλονται σημαντικές κυβερνητικές πολιτικές και μέτρα που επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή.

Η μετονομασία του μόνιμου επιδόματος

Ένα από τα βασικά σημεία του σχεδιασμού, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η μετονομασία του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ. Το επίδομα αυτό, το οποίο έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στους δικαιούχους τον Νοέμβριο, πρόκειται να μετονομαστεί σε «13η σύνταξη». Αυτή η αλλαγή ονομασίας δίνει έναν νέο χαρακτήρα στην παροχή και ενισχύει τη συμβολική της αξία για τους συνταξιούχους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς της παροχής, σηματοδοτώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να ενσωματώσει το επίδομα σε ένα πιο μόνιμο και αναγνωρίσιμο σχήμα στήριξης των συνταξιούχων, πέρα από τον χαρακτήρα ενός απλού επιδόματος.

Το ύψος και η σταδιακή αύξηση της παροχής

Η «13η σύνταξη», όπως θα ονομάζεται πλέον το επίδομα, αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά σε σχέση με το αρχικό ποσό των 300 ευρώ. Ειδικότερα, εξετάζεται η αύξησή του είτε στα 400 ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί σε μια αύξηση 100 ευρώ, είτε στα 446,87 ευρώ. Το ποσό των 446,87 ευρώ συμπίπτει με το ύψος της εθνικής σύνταξης, υποδηλώνοντας μια προσπάθεια ευθυγράμμισης της νέας παροχής με τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά δεδομένα.

Η αύξηση αυτή θα ξεκινήσει από φέτος, δηλαδή από το τρέχον έτος, και θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές δόσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2030. Επιπλέον, προβλέπεται ότι κάθε χρόνο το ποσό του επιδόματος θα αυξάνεται περαιτέρω, ακολουθώντας τις ετήσιες αυξήσεις που λαμβάνουν οι συντάξεις, διασφαλίζοντας έτσι την προσαρμογή του στην οικονομική συγκυρία.

Η διεύρυνση της περίμετρου των δικαιούχων

Παράλληλα με την αύξηση του ποσού της παροχής, ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και τη διεύρυνση της περίμετρου των δικαιούχων της «13ης σύνταξης». Αυτή τη στιγμή, το επίδομα αφορά έναν αριθμό περίπου 1,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Με τη σταδιακή επαναφορά και την ενσωμάτωσή του ως «13η σύνταξη», αναμένεται να συμπεριληφθούν περισσότεροι συνταξιούχοι στο σχήμα αυτό. Η διεύρυνση των δικαιούχων έχει ως στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης σε ένα ευρύτερο φάσμα του συνταξιουχικού πληθυσμού, καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες και συμβάλλοντας στην οικονομική τους ανακούφιση.

Με πληροφορίες από: Reader