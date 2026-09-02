Η κυβέρνηση και οι δημοσκοπήσεις: το φαινόμενο «φουσκώνει – ξεφουσκώνει» για τον Αλέξη Τσίπρα

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές διέρρευσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, αναφέροντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας εντοπίζεται σε ποσοστό 17,8% στην «εκτίμηση ψήφου». Η διαρροή αυτή συνοδεύτηκε από την ερμηνεία ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ξεφουσκώνει», μία εκτίμηση που ωστόσο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα δημοσκοπικά δεδομένα.

Οι διαρροές από το Μαξίμου και η αρχική ερμηνεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προήλθαν από κυβερνητικούς κύκλους, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σε δημοσκόπηση με ποσοστό 17,8% στην «εκτίμηση ψήφου». Οι ίδιες πηγές προέβαλαν αυτή την πληροφορία με την άποψη ότι το συγκεκριμένο ποσοστό σηματοδοτεί μία τάση «ξεφουσκώματος» για τον πρώην πρωθυπουργό.

Η διαρροή αυτή, η οποία έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Δευτέρας, φέρεται να προκάλεσε συζητήσεις και αναλύσεις εντός του πολιτικού σκηνικού. Η ερμηνεία περί «ξεφουσκώματος» αποτέλεσε το κύριο σημείο της επικοινωνιακής προσέγγισης που ακολούθησε την δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Τα πραγματικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων

Ωστόσο, η σύγκριση με προηγούμενα δημοσκοπικά δεδομένα παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση του Ιουλίου έδειχνε την «ΕΛΑΣ» (πιθανότατα αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ) στο 16,8% στην «εκτίμηση ψήφου». Αυτό σημαίνει ότι το νέο ποσοστό του 17,8% αντιπροσωπεύει μία άνοδο ενός ποσοστιαίου μονάδας.

Μία τέτοια άνοδος, από το 16,8% στο 17,8%, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ξεφούσκωμα», όπως υποστηρίχθηκε αρχικά. Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία φέρεται να βρίσκεται ελαφρά, και μάλιστα πολύ ελαφρά, πιο κάτω σε σχέση με τα ποσοστά που κατέγραφε τον Ιούλιο. Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν σε μία αναθεώρηση των αρχικών εκτιμήσεων.

Αναστάτωση και διορθωτικές κινήσεις στο Μαξίμου

Η αποκάλυψη των πραγματικών δεδομένων των δημοσκοπήσεων, που έδειχναν άνοδο αντί για πτώση, προκάλεσε «διορθωτικά» και έναν «ψιλοπανικό» εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου. Οι αντιδράσεις αυτές είναι συνηθισμένες σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπου οι αρχικές πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται από τα πλήρη στοιχεία.

Μέχρι πρόσφατα, το Μαξίμου δεν έδειχνε να υπολογίζει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσκαιρες τάσεις που καταγράφονται στα γκάλοπ, πριν αυτές επιβεβαιωθούν πλήρως. Ωστόσο, φαίνεται πως κάτι έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό, καθώς πλέον οι τάσεις αυτές υπολογίζονται με «μεγάλη αγωνία» από την κυβέρνηση.

Η στρατηγική των διαρροών και οι επιπτώσεις της

Το ζήτημα της στρατηγικής που ακολουθείται, η οποία φέρεται να επικεντρώνεται στο να κρατηθεί ο Αλέξης Τσίπρας σε χαμηλά ποσοστά, αντί να δοθεί έμφαση στην πραγματική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, τέθηκε υπό συζήτηση. Εάν αυτή είναι η προσέγγιση, τότε θεωρείται ότι έχουν επιλεγεί «λάθος ατραπούς».

Αυτή η τακτική, πέρα από το ότι ενδέχεται να μην φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα, εκθέτει και όσους αναπαράγουν «τυφλά» τις διαρροές πληροφοριών. Η αναπαραγωγή ανακριβών ή παραπλανητικών στοιχείων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία των εμπλεκομένων.

Άλλες ειδήσεις

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, βρέθηκε στην Αθήνα. Εκεί, είχε συζητήσεις με τον αρχηγό της ΕΥΠ, στο πλαίσιο επαφών για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Την ίδια περίοδο, το ΠΑΣΟΚ γιόρτασε την 52η επέτειο από την ίδρυσή του. Η υποδοχή για την επέτειο αυτή περιλάμβανε «τσικουδιές», σε μία εκδήλωση που σηματοδότησε την ιστορία του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki