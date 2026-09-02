Η ανοιχτή σύγκρουση κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά κλιμακώνεται

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνηση προσλαμβάνει σταδιακά χαρακτηριστικά μετωπικής σύγκρουσης, με τους τόνους να ανεβαίνουν σημαντικά. Αφορμή για την κλιμάκωση αυτή αποτέλεσαν τα πύρινα βέλη του κ. Σαμαρά σχετικά με την εμφάνιση τρίτης επιλογής «ακαθόριστο» φύλου, πέραν των δύο υπαρχόντων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Η αφορμή της αντιπαράθεσης και οι κατηγορίες

Η ουσία της κατηγορίας που διατύπωσε ο κ. Σαμαράς ήταν ότι η κυβέρνηση υπηρετεί τη λεγόμενη woke ατζέντα. Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η κυβέρνηση απομακρύνεται από τις οικογενειακές παραδόσεις, καθώς η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας έχει μεταλλαχθεί.

Η στόχευση αυτή του κ. Σαμαρά εκλήφθηκε ως προσπάθεια να πλήξει την εμπιστοσύνη των συντηρητικών ψηφοφόρων προς το κυβερνών κόμμα. Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι ο ίδιος επιδιώκει να αλιεύσει ψήφους από το δεξιόστροφο ακροατήριο, ενόψει της ίδρυσης ενός κόμματος. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε επίσης ως ένα ακόμα δείγμα της σκληρής στάσης που προτίθεται να κρατήσει μέχρι να προχωρήσει στην πολιτική του κίνηση.

Η κυβερνητική απάντηση και οι διευκρινίσεις

Αντιδρώντας στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση σήκωσε το γάντι, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι «όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση ουδέποτε παρενέβη στο πόσα είναι τα φύλα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε τη νέα επίθεση του κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση στον «οίστρο της δημιουργίας του κόμματός του» και στην επιθυμία του «να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Διαψεύσεις και «μοχθηρό σχέδιο»

Ο Υπουργός Υγείας απέρριψε κατηγορηματικά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού για «μοχθηρό σχέδιο (της ΝΔ) κατά της οικογένειας». Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι η επίμαχη επιλογή είχε ενσωματωθεί στην πλατφόρμα από την ανάδοχο εταιρεία, με βάση ένα πρότυπο ISO. Πρόσθεσε δε ότι μόλις ενημερώθηκε για το θέμα, η επιλογή αυτή άλλαξε με δική του εντολή.

Ο κ. Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός δηλώνοντας: «Τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει».

Σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας και οι δηλώσεις Σκορδά

Η σύγκρουση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον απόηχο των δηλώσεων του πρώην υφυπουργού και συνεργάτη του κ. Σαμαρά, Θανάση Σκορδά. Ο κ. Σκορδάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, υποστήριξε ότι «ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία».

Οι δηλώσεις του κ. Σκορδά εξυφαίνουν σενάρια μίας κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Είχε προηγηθεί άρθρο του ίδιου του κ. Σκορδά, με το οποίο παρουσίαζε το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο σε ένα μετεκλογικό σχήμα.

Με πληροφορίες από: Reader