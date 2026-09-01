Συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά: Μπορεί να ηγηθεί κυβέρνησης συνεργασίας

Την άποψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας εξέφρασε το πρωί της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, Θανάσης Σκορδάς. Οι δηλώσεις του έγιναν στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρου του που προκάλεσε συζητήσεις στην κεντροδεξιά «πολυκατοικία» και όχι μόνο. Ο κ. Σκορδάς, ο οποίος φαίνεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν ένα πιθανό νέο κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά σε κυβερνήσεις συνεργασίας

Ο Θανάσης Σκορδάς τόνισε ότι, εφόσον προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος και το πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της. Υποστήριξε πως ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποδείξει κατά το παρελθόν ότι μπορεί να κυβερνήσει με τη συμμετοχή πολιτικών δυνάμεων που δεν είναι ιδεολογικά όμορες.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην περίοδο 2012-2014, κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς είχε δείξει την επάρκεια και την εμπειρία να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις. Ο κ. Σκορδάς χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως έναν αποτελεσματικό ηγέτη κατά τη διάρκεια εκείνης της κρίσιμης περιόδου. «Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής και η στήριξη Μητσοτάκη

Στις δηλώσεις του, ο κ. Σκορδάς έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Όπως ανέφερε, «μιλάμε για πολιτική αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία».

Ερωτηθείς με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί μια κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην υφυπουργός παρέπεμψε στην ετυμηγορία των πολιτών. «Αυτό θα το πει ο ελληνικός λαός. Η χώρα χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης, μπορεί να είναι πειστική μια αλλαγή κατεύθυνσης εάν δεν συνοδεύεται κι από αλλαγή προσώπων;», διερωτήθηκε.

Η πολιτική ταυτότητα της παράταξης και η «μετάλλαξη» της ΝΔ

Ο Θανάσης Σκορδάς αναφέρθηκε επίσης στη στάση του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τη διεύρυνση και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν λέει όχι σε αυτές, αλλά τονίζει ότι «δεν μπορείς να αλλάζεις την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης». Σύμφωνα με τον κ. Σκορδά, αυτό για το οποίο συζητούν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής είναι η «μετάλλαξη της ΝΔ» και η «απώλεια της ψυχής της».

Ο κ. Σκορδάς πρόσθεσε ότι πρόκειται για την υιοθέτηση μιας ατζέντας που δεν είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης. Έφερε ως παράδειγμα την περίοδο που ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορίδης ή άλλοι ήρθαν στη ΝΔ επί Σαμαρά, αναρωτώμενος αν τότε η ΝΔ είχε υιοθετήσει κάποια «woke ατζέντα». Επίσης, έθεσε το ερώτημα αν οι πολιτικοί αυτοί, που είχαν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, το υπηρετούν με συνέπεια όταν κάνουν σεμινάρια στους βουλευτές της ΝΔ για το γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων.

Η πρόταση για νέο πολιτικό φορέα και η ατζέντα

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Θανάσης Σκορδάς υποστήριξε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη πολιτικού φορέα. Αντιθέτως, το σημαντικό είναι η πολιτική πρόταση και η ατζέντα που θα καταθέσει στην κοινωνία.

Ο κ. Σκορδάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μακριά από τον Σαμαρά η λογική των “εκβιασμών”». Τόνισε ότι αυτό που θα είναι γεγονός δεν θα είναι η αναγγελία ενός ακόμη κόμματος, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση που θα κάνει προς την κοινωνία, με το θέμα να είναι πότε θα κρίνει ότι έχει ωριμάσει αυτή η επεξεργασία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki