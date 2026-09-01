Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ειδικό πειραματικό σχολείο στην Καισαριανή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη». Το σχολείο αυτό έχει ανακαινιστεί πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Η επίσκεψη του πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο που οι παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι παρεμβάσεις

Κατά την παρουσία του στο σχολείο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την ανακαίνιση και ανακατασκευή σχολείων σε όλη τη χώρα. Η συνολική δωρεά για αυτό το πρόγραμμα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως υπενθύμισε ο ίδιος.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δράση αυτή ως «δράση κοινωνικής ευθύνης». Τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει ενεργά την κυβερνητική προσπάθεια για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. Ο απώτερος στόχος είναι η προσφορά πιο όμορφων και πιο προσβάσιμων σχολείων για τους μαθητές, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η ιστορική σημασία του σχολείου «Ρόζα Ιμβριώτη»

Το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» αποτελεί μια μονάδα με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την ελληνική εκπαίδευση. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Η ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε το 1937 από την Ρόζα Ιμβριώτη, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στον τομέα της ειδικής αγωγής.

Η τοποθεσία του σχολείου, στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, προσδίδει επιπλέον ιστορικό βάρος στην ταυτότητά του. Η πρόσφατη ανακαίνισή του μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης και αναβάθμισης τέτοιων ιδρυμάτων που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική ιστορία της χώρας.

Δηλώσεις για τη συνέχεια των παρεμβάσεων και την επιβράβευση

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις τράπεζες και τις Κτιριακές Υποδομές. Αυτές οι συνεργασίες διασφάλισαν ότι τα σχολεία θα είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι, όπως επεσήμανε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «η δράση συνεχίζεται» και ότι «θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για περαιτέρω βελτιώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, δηλώνοντας ότι «για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών». Πρόσθεσε επίσης ότι «κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος» στον τομέα των σχολικών υποδομών. Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους εκπαιδευτικούς για το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας και των τραπεζών

Από την πλευρά της σχολικής κοινότητας, η διευθύντρια του σχολείου απηύθυνε ένα «μεγάλο ευχαριστώ» για τις παρεμβάσεις. Τόνισε ότι «έπρεπε να γίνει η παρέμβαση», υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα των εργασιών για τη λειτουργία του σχολείου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται στη δεύτερη χρονιά του, χάρη στην «ευγενική χορηγία τραπεζών». Επεσήμανε την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να προτεραιοποιήσει και ειδικά σχολεία, επιλέγοντας το συγκεκριμένο ιστορικό ίδρυμα για τις παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Τέλος, ο εκπρόσωπος των τραπεζών που στηρίζουν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή τους. Δήλωσε ότι «τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα και ασφαλή» και ότι οι τράπεζες «χαίρονται πολύ που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία σε αυτή τη δράση», επιβεβαιώνοντας τη στήριξη στον εκπαιδευτικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki