Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών

Στην χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, anti-drone και αντιβαλλιστικού Θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας προσερχόταν στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διεξάγεται στο Γουίκλοου του Δουβλίνου, όπου και έκανε τις σχετικές δηλώσεις, τονίζοντας τη σημασία του έργου για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Οι συζητήσεις στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στο Δουβλίνο, έκανε λόγο για την ατζέντα των συζητήσεων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα εξεταστούν, εκτός από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, και οι προκλήσεις που ανακύπτουν για την ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια.

Οι προκλήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα μια διάσταση του Διαστήματος, τον Κυβερνοχώρο, τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και τα drones. Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, με την εμπειρία και τις πρωτοβουλίες της, έχει να προσφέρει σημαντικά στοιχεία σε αυτόν τον διάλογο που αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» ως ολιστική προσπάθεια

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως η «Ατζέντα 2030» σε συνδυασμό με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελούν την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων αυτών των σύγχρονων απειλών. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένας αντιαεροπορικός, anti-drone και αντιβαλλιστικός Θόλος, η σύμβαση για την ανάπτυξη του οποίου υπογράφηκε χθες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας έναντι νέων και σύνθετων κινδύνων. Η Ελλάδα, μέσω αυτής της προσπάθειας, συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Ευρώπης.

Δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα

Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο, ο κ. Δένδιας επεσήμανε μία ακόμα σημαντική πτυχή του έργου. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος μία παραγωγική βάση και δυνατότητα. Αυτή η εξέλιξη είναι κρίσιμη ακριβώς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων απειλών που προκύπτουν στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης ενισχύει όχι μόνο τις εθνικές αμυντικές δυνατότητες, αλλά και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, προσφέροντας λύσεις σε κοινές προκλήσεις ασφαλείας.

Ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να συζητήσει με τους ομολόγους του στο Συμβούλιο ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας επιθυμεί να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη.

Ο κ. Δένδιας κατέληξε τονίζοντας ότι ο αναθεωρητισμός στις συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για τον ευρωπαϊκό χώρο συνολικά, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit