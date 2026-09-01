Απεβίωσε ο Εντουάρ Μπαλαντύρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Εντουάρ Μπαλαντύρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής δεξιάς, απεβίωσε χθες, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Παρίσι, σε ηλικία 97 ετών. Ο Μπαλαντύρ υπήρξε ο τελευταίος πρωθυπουργός επί προεδρίας του Φρανσουά Μιτεράν, αφήνοντας το στίγμα του στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η πορεία προς την πρωθυπουργία

Ο Εντουάρ Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία της Γαλλίας το 1993, μετά τη νίκη της παράταξής του στις βουλευτικές εκλογές. Η ανάληψη των καθηκόντων του συνέβη δύο χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης επταετούς θητείας του σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Μιτεράν.

Η απόφαση να αναλάβει την πρωθυπουργία ο Μπαλαντύρ ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Ζακ Σιράκ, ο οποίος ήταν τότε ηγέτης της γαλλικής δεξιάς και φίλος του Μπαλαντύρ για 30 χρόνια. Ο Σιράκ δεν επιθυμούσε την εκ νέου συγκατοίκηση με τον Μιτεράν στην εξουσία, καθώς θεωρούσε ότι η προηγούμενη πρωθυπουργοποίησή του κατά την πρώτη θητεία του Μιτεράν τον είχε οδηγήσει στην ήττα στις προεδρικές εκλογές του 1988.

Η υποψηφιότητα για την προεδρία του 1995

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του ως πρωθυπουργός, η δημοτικότητα του Εντουάρ Μπαλαντύρ αυξήθηκε εντυπωσιακά. Αυτή η αύξηση τον οδήγησε στην απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 1995.

Στην προεδρική αναμέτρηση, ο Μπαλαντύρ βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ζακ Σιράκ, τον πρώην φίλο και πολιτικό του μέντορα, καθώς και με τον σοσιαλιστή υποψήφιο Λιονέλ Ζοσπέν. Στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο Μπαλαντύρ έλαβε το 18,6% των ψήφων, ενώ ο Ζοσπέν συγκέντρωσε 23,3% και ο Σιράκ 20,8%.

Μη καταφέρνοντας να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Εντουάρ Μπαλαντύρ τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Ζακ Σιράκ, ο οποίος τελικά εξελέγη πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Αποχώρηση από την πολιτική και δικαστική περιπέτεια

Μετά την αποτυχία του στις προεδρικές εκλογές του 1995, ο Εντουάρ Μπαλαντύρ αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική ζωή της Γαλλίας. Ωστόσο, το όνομά του συνδέθηκε με μια δικαστική υπόθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκε ότι χρηματοδότησε την εκστρατεία του με χρήματα που προήλθαν από την υπογραφή συμβολαίων στρατιωτικής συνεργασίας της Γαλλίας με το Πακιστάν. Παρόλο που ο ίδιος αθωώθηκε το 2021, ο τότε υπουργός Άμυνας στην κυβέρνησή του, Φρανσουά Λεοτάρ, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή.

Φόρος τιμής από την πολιτική ηγεσία

Με την ανακοίνωση του θανάτου του Εντουάρ Μπαλαντύρ, η γαλλική πολιτική ηγεσία απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο κ. Μακρόν χαρακτήρισε τον Μπαλαντύρ «απαιτητικό, νηφάλιο και αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό» που είχε «αφιερώσει τη ζωή του στην Πέμπτη Δημοκρατία». Πρόσθεσε επίσης: «Τιμώ τη μνήμη του και εκφράζω τις σκέψεις μου στην οικογένεια και τους οικείους του».

Επίσης, ο σημερινός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκόρνιου, περιέγραψε τον Εντουάρ Μπαλαντύρ ως «άνδρα με μεταρρυθμιστικό πνεύμα», δηλώνοντας ότι «θα παραμείνει πρότυπο».

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki