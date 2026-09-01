Ο πρωθυπουργός επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας, απομακρύνοντας το σενάριο πρόωρων εκλογών

Σήμερα, την πρώτη μέρα του φθινοπώρου, όσοι είχαν στοιχηματίσει σε αιφνιδιαστικές πρόωρες εκλογές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαίνεται πως θα χάσουν τα στοιχήματά τους. Ο πρωθυπουργός τηρεί για ακόμη μία φορά την απόφασή του να εξαντλήσει την τετραετία, με τις εκλογές να τοποθετούνται την άνοιξη του 2027, πιθανώς γύρω στον Μάιο. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι απλώς θεσμική, αλλά αποτελεί και μία σαφή πολιτική στρατηγική.

Η απόφαση για την τετραετία και η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου

Η απόφαση του πρωθυπουργού να μην προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές και να εξαντλήσει την τετραετία συνιστά μια πολιτική στρατηγική. Η εκτίμηση του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο υπέρ της κυβέρνησης και λιγότερο υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πολλοί είχαν υποψιαστεί στα τέλη της περασμένης άνοιξης, όταν ξαφνικά προέκυψε το θέμα των πρόωρων εκλογών, ότι ίσως επρόκειτο για μια «μπανανόφλουδα» που ρίχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός ήταν να την πατήσουν τα νέα υπό ίδρυση κόμματα, κάτι που οδήγησε στην βιαστική ίδρυση και ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και ο «ωφέλιμος» πολιτικός χρόνος

Μετά την αρχική φημολογία, το Μέγαρο Μαξίμου άρχισε να κλείνει σταδιακά τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε κάθε ευκαιρία, επαναλάμβανε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 1927.

Στις πιο πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει πλέον χωρίς περιστροφές ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι «ωφέλιμος» για τη Νέα Δημοκρατία. Η εξήγηση για αυτή την εκτίμηση βασίζεται όχι μόνο σε όσα προσδοκά να υλοποιήσει η κυβέρνηση μέχρι την άνοιξη, αλλά και σε όσα μπορεί να συμβούν στους πολιτικούς αντιπάλους.

Οι επιπτώσεις για το ΠΑΣΟΚ

Ένα από τα πρώτα «θύματα» μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου μπορεί να αποδειχθεί το ΠΑΣΟΚ. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview καταγράφει το κόμμα στο 10%, τοποθετώντας το στην τρίτη θέση, πίσω από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 14,5%.

Το πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι μόνο αριθμητικό, αλλά και βαθύτατα πολιτικό. Όσο παγιώνεται η τρίτη θέση, τόσο δυσκολότερο γίνεται να υποστηριχθεί πειστικά ο στόχος της πολιτικής ανατροπής και της πρωτιάς με μία ψήφο. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να επανέλθουν οι εσωτερικές αμφισβητήσεις για τη στρατηγική και την ηγεσία του κόμματος.

Ένα νέο κακό δημοσκοπικό σερί μέσα στο φθινόπωρο μπορεί να επαναφέρει τις μουρμούρες και τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Οι δέκα μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές αποτελούν πολιτικά πολύ χρόνο για ένα κόμμα που πρέπει ταυτόχρονα να αντιμάχεται τη Νέα Δημοκρατία και να αποκρούει την πίεση που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Η πρόκληση για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα

Ο χρόνος δεν είναι κατ’ ανάγκην σύμμαχος ούτε για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο κύμα του ενθουσιασμού που δημιουργήθηκε με την επανεμφάνισή του έχει ήδη περάσει. Το κόμμα εισέρχεται τώρα στη δυσκολότερη φάση.

Η πρόκληση για την ΕΛ.Α.Σ. είναι η μετατροπή της αρχικής δυναμικής της επανεμφάνισης σε ένα σταθερό πολιτικό ρεύμα. Η δημοσκόπηση της Interview καταγράφει ήδη υποχώρηση της ΕΛ.Α.Σ. από 15,8% τον Ιούλιο στο 1.

Με πληροφορίες από: Topontiki