Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του «Ελλάδα 2.0» με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης

Με έναν πρωτότυπο τρόπο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παρουσιάσει την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» και τον απολογισμό των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η παρουσίαση έγινε με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αποτελώντας την πρώτη φορά που Έλληνας πολιτικός αρχηγός αξιοποιεί animation με ΑΙ.

Η πρωτοποριακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Στο εν λόγω βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως κινούμενο σχέδιο, ενώ δανείζει τη φωνή του για το voice-over, καθιστώντας το αποτέλεσμα πιο ρεαλιστικό. Μέσω αυτής της καινοτόμου προσέγγισης, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τα έργα και τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή του βίντεο αναδεικνύει μια νέα τάση στην επικοινωνία πολιτικών αρχηγών, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο παραγωγικό πρόγραμμα ΑΙ χρησιμοποιείται από Έλληνα πολιτικό για την παρουσίαση ενός τόσο σημαντικού απολογισμού.

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» και οι στόχοι του

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» παρουσιάστηκε πριν από 5,5 χρόνια και χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η χώρα. Το συνολικό του ύψος ανήλθε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σχεδιασμός του έγινε από Έλληνες για Έλληνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εισηγηθεί προσωπικά την πρωτοβουλία αυτή το 2020, μαζί με άλλους οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες, ως απάντηση στην οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία. Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, με αντίσταση από τις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

Οι βασικές παρεμβάσεις και τα επιτεύγματα

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της αναπτυξιακής πορείας που σηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται η δημιουργία περίπου 550.000 νέων θέσεων εργασίας, ένας αριθμός σημαντικά υψηλότερος από τις 180.000 που είχαν προβλεφθεί αρχικά το 2021.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση περίπου 500.000 επιχειρήσεων με συστήματα POS, ενώ υλοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ενισχύθηκε περαιτέρω το ψηφιακό κράτος. Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και στους τομείς της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης και της Υγείας, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικούς άξονες αξιοποίησης των πόρων. Η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες, ξεπερνώντας την πρόβλεψη του 2021 για 7 ποσοστιαίες μονάδες. Αναφορά γίνεται επίσης σε ενεργειακές και τουριστικές επενδύσεις, καθώς και σε αλλαγές στο δικαστικό σύστημα.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για το μέλλον

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τον απολογισμό, υπογράμμισε ότι «Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του, γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης». Αυτό το μήνυμα τονίζει τη συνέχεια των προσπαθειών για την ανάπτυξη της χώρας.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο επόμενος σταθμός είναι το έτος 2030, με στόχο τη δημιουργία «μιας Ελλάδας πιο ισχυρής, πιο ασφαλούς, πιο δίκαιης». Με αυτόν τον τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκιαγραφεί το όραμα για την περαιτέρω πορεία της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis