Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη, όπου και αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να σταματήσει να χάνει ευκαιρίες, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν τεράστιες ευκαιρίες μπροστά μας και πως πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς και να τις αξιοποιήσουμε, αντί να περιμένουμε να μας τις δώσουν οι άλλοι. Παράλληλα, σχολίασε με καυστικό χιούμορ τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τον τραυματισμό του παίκτη στη Ντόρτμουντ.

Οι οικονομικές προκλήσεις και τα κατάλοιπα των μνημονίων

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση των Μνημονίων και την κρίση του χρέους, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα κατάλοιπα από εκείνη την εποχή. Αυτά τα κατάλοιπα, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί, αλλά παραμένουν και ταλαιπωρούν κυρίως τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, αυτές οι «ουρές» από την περίοδο των Μνημονίων έχουν να κάνουν είτε με το τέλος επιτηδεύματος και την προκαταβολή φόρου, είτε με τις διαφορετικές τιμές στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είτε με τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ, που συνεχίζει να αποτελεί βάρος για την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η συσσώρευση ολιγοπωλίων στην οικονομία

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανέδειξε ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και κυρίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη συσσώρευση ολιγοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η κατάσταση, όπως υπογράμμισε, πιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το φαινόμενο των ολιγοπωλίων έχει ενταθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Διευκρίνισε πως όπου υπάρχουν ολιγοπώλια, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, ειδικά η μεσαία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δυσμενές για την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό.

Το «καρτέλ» των τραπεζών

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε με επίσημο τρόπο τις τράπεζες ως ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι τράπεζες έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μια πρακτική που, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πουθενά αλλού.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις, οι περισσότεροι γνωρίζουν πως για να μπορέσει κάποια επιχείρηση να δανειστεί σήμερα, πρέπει πρώτα να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμού. Αυτή η συνθήκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύοντας μια ιδιαιτερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Προτάσεις και μελλοντικές ενέργειες

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι ήρθε στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης για να ακούσει τις θέσεις και τις προτάσεις τους. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για την παρουσίαση του προγράμματος που θα αναπτύξει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς της Θεσσαλονίκης, όπου θα αναλυθούν περαιτέρω οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων.

Το σχόλιο για τον Κωνσταντέλια

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε με καυστικό χιούμορ τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια. Το σχόλιο του κ. Τσίπρας έγινε μετά τον τραυματισμό του παίκτη κατά τη διάρκεια αγώνα στη Ντόρτμουντ, προσδίδοντας μια νότα πολιτικού σχολιασμού σε ένα αθλητικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Reader