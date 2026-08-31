Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την υπόθεση Φαλ: «Αν έχει τελέσει ποινικό αδίκημα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έλαβε θέση σχετικά με την υπόθεση του Μουστάφα Φαλ και το ζήτημα της ελληνικής ιθαγένειας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις, διαχωρίζοντας τις πιθανές ποινικές από τις διοικητικές πτυχές της υπόθεσης. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια δημοσιεύματος και ανακοίνωσης που είχε εκδώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Διαχωρισμός ποινικών και διοικητικών πτυχών

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η υπόθεση του Μουστάφα Φαλ πρέπει να εξεταστεί υπό δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η πρώτη αφορά τις όποιες ποινικές προεκτάσεις μπορεί να έχει το ζήτημα της ιθαγένειας. Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εάν κάποιος δηλώσει κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί έρευνα από τις δικαστικές αρχές. Στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να εισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την ουσία της ποινικής διάστασης της υπόθεσης. Δήλωσε ρητά ότι δεν μπορεί ο ίδιος να κρίνει ή να γνωρίζει αν ο κ. Φαλ προέβη σε ψευδή δήλωση εν γνώσει του. Επανέλαβε ότι, σε περίπτωση που ο Μουστάφα Φαλ έχει τελέσει κάποιο ποινικό αδίκημα, η απόφαση για αυτό θα ληφθεί αποκλειστικά από την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι και η αρμόδια να εξετάσει τέτοιου είδους ζητήματα.

Η διαδικασία της ελληνικής ιθαγένειας

Πέρα από τις ποινικές διαστάσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πλευρά της διοικητικής διαδικασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλω, δηλαδή βασίζεται σε ένα γενικό πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων. Τόνισε ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλους τους πολίτες και δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σχετικά με πιθανές αλλαγές ή νεότερες εξελίξεις στη διοικητική διαδικασία, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι οποιαδήποτε ενημέρωση θα προέλθει από το αρμόδιο υπουργείο. Επιπλέον, δεσμεύτηκε προσωπικά να θέσει ερώτημα στον κ. Λιβάνιο, καθώς και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν υπάρχει κάτι καινούργιο σχετικά με τη διαδικασία. Αφού λάβει τις σχετικές πληροφορίες, θα προβεί σε ενημέρωση.

Το ιστορικό της υπόθεσης Φαλ

Η υπόθεση της ελληνοποίησης του Μουστάφα Φαλ είχε αναδειχθεί στο προσκήνιο νωρίτερα. Ειδικότερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προβεί σε επίσημη ανακοίνωση στις 28 Αυγούστου. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε ως απάντηση σε δημοσίευμα που αφορούσε την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τον συγκεκριμένο αθλητή.

Ο Μουστάφα Φαλ είναι ένας γνωστός αθλητής του μπάσκετ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνιζόταν για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Το θέμα της ελληνοποίησής του, όπως προέκυψε από το δημοσίευμα και την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οδήγησε στην ανάγκη για επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta