Η Νέα Δημοκρατία στήνει «γραμμή Μαζινό» για τον Αντώνη Σαμαρά: Το «νεοδημοκρατόμετρο» και η πρόσκληση στα στελέχη του ΛΑΟΣ

Μια «γραμμή άμυνας» έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ειδικά μετά τη συνέντευξη του στενού συνεργάτη του, Νίκου Τσούτσια. Οι δηλώσεις του Τσούτσια, ο οποίος χαρακτήρισε το κυβερνών κόμμα, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις από «γαλάζια» στελέχη, τα οποία επιχείρησαν να αποκρούσουν τους χαρακτηρισμούς αυτούς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, ακούστηκε η τοποθέτηση ότι «εδώ και έναν χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο».

Οι δηλώσεις που πυροδότησαν αντιδράσεις

Ο Νίκος Τσούτσιας, στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτήρισε το κυβερνών κόμμα ως «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες». Αυτή η ατάκα αποτέλεσε την αφορμή για τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η δήλωση αυτή οδήγησε την κυβερνώσα παράταξη να αναπτύξει μια «γραμμή άμυνας» απέναντι στις τοποθετήσεις που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, και τους συνεργάτες του.

Η αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη

Πιο χαρακτηριστικός ήταν ο σχολιασμός της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία διερωτήθηκε για τον Νίκο Τσούτσια: «Αυτός τι είναι, έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;». Με αυτή την ερώτηση, η κυρία Βούλτεψη έθεσε ζήτημα σχετικά με την αρμοδιότητα του συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά να κρίνει την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Επιπλέον, η Σοφία Βούλτεψη σημείωσε ότι «για τα εθνικά θέματα, δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε και αυτός». Πρόσθεσε δε ότι «ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση», υπογραμμίζοντας τις διαφωνίες της σε συγκεκριμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τη συνέντευξη του Νίκου Τσούτσια ως «ατυχή». Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές συνιστούν, κατά την άποψή του, προσβολή προς τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο υπουργός, ο οποίος προέρχεται από τον ΛΑΟΣ και προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, υπενθύμισε ότι ο ίδιος, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης εντάχθηκαν στη ΝΔ επί προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τους έκανε υπουργούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας και η Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς είχε αξιοποιήσει πολιτικά και κυβερνητικά πρόσωπα με αυτή την προέλευση.

Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι βασικές επιλογές της σημερινής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν συνέχεια πολιτικών που είχαν ξεκινήσει επί Αντώνη Σαμαρά. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί «εμφυλίους» στο εσωτερικό της παράταξης και ότι, εφόσον δημιουργηθεί νέο κόμμα, θα πρέπει να τηρηθούν κανόνες καλής συμπεριφοράς, χωρίς προσβολές και χωρίς ακύρωση της κοινής πολιτικής διαδρομής.

Η κριτική του Γιώργου Γεραπετρίτη

Αιχμηρός για τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εμφανίστηκε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «είναι σεβαστές οι αντιδράσεις του καθενός, πολλώ δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «από την άλλη πλευρά από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική και ευτυχώς για όλους μας τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεοληψίες του καθενός αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα, τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική».

Ο υπουργός Εξωτερικών άσκησε κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας: «Κατηγορεί ο κ. Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της ΝΔ όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ».

Με πληροφορίες από: Topontiki