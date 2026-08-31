Οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη και Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκαν αυτήν την ώρα οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Οι δηλώσεις έλαβαν χώρα μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου είχε συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Αθήνα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λίβανο και στην ανάγκη ενίσχυσης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προέβησαν σε κοινές δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες μεταδόθηκαν απευθείας, σηματοδότησαν την ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών τους. Η συνάντηση των δύο ηγετών εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του προέδρου του Λιβάνου στην Αθήνα, με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβάνου.

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πριν από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Λιβάνου, στρατηγός Ζοζέφ Αούν, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λίβανο. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ένα ζήτημα που απασχολεί και τις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις ιστορικές και μακροχρόνιες σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα και τον Λίβανο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ελληνορθόδοξη κοινότητα που δραστηριοποιείται στη χώρα του Λιβάνου, καθώς και στο Πατριαρχείο Αντιοχείας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να βοηθήσει τη φίλη χώρα, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα θα κάνει «το παν» προς αυτή την κατεύθυνση.

Διεθνές δίκαιο και περιφερειακή σταθερότητα

Στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων βρέθηκε η κοινή προσήλωση Ελλάδας και Λιβάνου στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Συζητήθηκε επίσης η ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας, καθώς και η τήρηση των αρχών, των αξιών και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου ευχαρίστησε την Αθήνα για την υποστήριξή της σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Έκανε ειδική αναφορά στη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστούν ειρηνικές σχέσεις. Αυτό αφορά όχι μόνο τις δύο χώρες, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο Ζοζέφ Αούν σημείωσε ότι η συμφωνία που έχει υπογράψει ο Λίβανος με το Ισραήλ δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά μόνο τη μία πλευρά, αλλά θα πρέπει να τηρείται και από τις δύο.

Η ελληνική στήριξη και η ευρωπαϊκή προοπτική

Ως ένδειξη της έμπρακτης στήριξης, υπενθυμίστηκε ότι η Ελλάδα είχε αποστείλει στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο πριν από δύο ημέρες. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον Λίβανο και την προσπάθεια για ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στην επικείμενη ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027. Σημείωσε ότι η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, θα επιδιώξει ενεργά την ενίσχυση και τη διεύρυνση των επαφών και των σχέσεων του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποδεικνύει τη βούληση της Ελλάδας να λειτουργήσει ως γέφυρα για την περαιτέρω ενσωμάτωση του Λιβάνου στις ευρωπαϊκές δομές και να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis