Η ΕΛΑΣ απαντά στον Φλωρίδη για τα «συστήματα» που πολεμούν τον Μητσοτάκη

Με μια άκρως ειρωνική ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Η ανακοίνωση, η οποία φέρει τον τίτλο «Μητσοτάκης ο αντισυστημικός», στρέφεται κατά των ισχυρισμών του κ. Φλωρίδη ότι πίσω από την προβολή πολιτικών προσώπων κρύβονται «συστήματα» που στοχεύουν στην αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε βολές κατά του Υπουργού, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ως «ανέκδοτο» και αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ισχυρισμών του. Η αντιπολιτευτική παράταξη προχώρησε μάλιστα σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή πρόταση προς τον κ. Φλωρίδη, καλώντας τον να στείλει τις δηλώσεις του μεταφρασμένες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη στον ΣΚΑΪ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι «διάφορα συστήματα προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη εδώ και πόσο καιρό». Κατά τον κ. Φλωρίδη, πίσω από την προβολή διαφόρων πολιτικών προσώπων βρίσκονται συγκεκριμένα «συστήματα» που έχουν ως στόχο την αποδυνάμωση του πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι κύκλοι έχουν «δοκιμάσει» πολιτικά διάφορες προσωπικότητες. Συγκεκριμένα, κατονόμασε τη Μαρία Καρυστιανού, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ως πρόσωπα που φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτή την προσπάθεια.

Το σενάριο για «κόμμα Σαμαρά» και η αυτοδυναμία της ΝΔ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Ο Γιώργος Φλωρίδης ισχυρίστηκε ότι οι κύκλοι που επιδιώκουν την αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τώρα ελπίζουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, η ελπίδα αυτών των «συστημάτων» είναι ένα κόμμα Σαμαρά να αφαιρέσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος, όπως ανέφερε, θα ήταν να εμποδιστεί η επίτευξη της αυτοδυναμίας από το κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: «Τώρα η ελπίδα τους είναι μήπως κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία».

Η ειρωνική αντίδραση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντέδρασε με έντονη ειρωνεία στις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τον Υπουργό ως «ταγμένο στρατιώτη με τη γαλάζια πλέον στολή του», ο οποίος «επανέλαβε το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη».

Η ΕΛΑΣ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στον κ. Φλωρίδη για τον ρόλο του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τον χαρακτήρισε ως τον υπουργό που «απορύθμισε πλήρως τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και κατακρήμνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή».

Ερωτήματα για την «προστασία» και τη «μιντιακή υπεροπλία»

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δήλωσε ότι «εκτιμά δεόντως το χιούμορ του υπουργού». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το «αστείο» θα βελτιωνόταν αν ο κ. Φλωρίδης κατονόμαζε ποιοι αποτελούν αυτό το «σύστημα» που φέρεται να πολεμά τον πρωθυπουργό.

Η ΕΛΑΣ έθεσε μια σειρά από ερωτήματα, ζητώντας διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, ρώτησε ποιους δεν «προσκύνησε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως άφησε να εννοηθεί ο Υπουργός, και πώς ο πρωθυπουργός εξασφάλισε την «πρωτοφανή προστασία και μιντιακή υπεροπλία που διαθέτει».

Η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε σε μια αιχμηρή πρόταση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η ΕΛΑΣ πρότεινε στον κ. Φλωρίδη «να στείλει το ανέκδοτο μεταφρασμένο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Η πρόταση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, «κάνει υπερωρίες ερευνώντας ακριβώς αυτές τις «εχθρικές σχέσεις» του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του με ισχυρά συμφέροντα».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis