Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (31/8) την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, από αυτή την εβδομάδα η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή θα λειτουργεί με πλήρη τηλεδιοίκηση. Το έργο παραδόθηκε εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Πλήρης τηλεδιοίκηση και ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου

Ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι από την προηγούμενη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου της διπλής γραμμής του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε πλήρως η τηλεδιοίκηση σε ολόκληρο τον άξονα, ενώ εγκαταστάθηκε και το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών (ETCS).

«Όπως είχαμε δεσμευθεί, από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε επίσης ότι στο υπουργείο Μεταφορών υπάρχει ήδη η βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του έργου, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των εργασιών.

Παράδοση έργου εντός χρονοδιαγράμματος

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς στον χρόνο που είχε συμφωνηθεί. Το έργο είχε ένα χρονοδιάγραμμα 15 μηνών και παραδόθηκε εντός αυτού του διαστήματος.

«Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία αυτής της επίτευξης για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Διευκρινίσεις για τις παρατάσεις

Απαντώντας σε αναφορές της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, ο κ. Κυρανάκης διευκρίνισε ότι η παράταση που δόθηκε αφορά αποκλειστικά το έργο της ηλεκτροκίνησης. Τόνισε ότι αυτή η παράταση δεν σχετίζεται με τα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και ETCS, στα οποία δεν έχει δοθεί καμία παράταση.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υποστήριξε ότι η καθυστέρηση στην ηλεκτροκίνηση δεν επηρεάζει την ασφάλεια λειτουργίας του άξονα. Ρώτησε μάλιστα την κ. Παπαδοπούλου αν γνώριζε το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα κατά την παράδοση της διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι «αυτό αντιστοιχούσε σε 1%».

Νέα ψηφιακά εργαλεία για τους πολίτες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Κυρανάκη στην πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε κάθε πολίτη. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχιών.

«Υπάρχει πλέον στο κινητό κάθε πολίτη το railway.gov.gr, το οποίο δίνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και πέντε εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την καινοτομία και την ακρίβεια του συστήματος.

Λειτουργία κέντρων ελέγχου σηράγγων

Ο κ. Κυρανάκης στάθηκε επίσης στη λειτουργία κέντρων ελέγχου σηράγγων, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή κατάσταση με την εικόνα που επικρατούσε επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Όπως περιέγραψε, τότε δεν υπήρχαν αντίστοιχες δυνατότητες εποπτείας και μέσα στις σήραγγες υπήρχαν «τυφλά σημεία».

«Έμπαινε το τρένο μέσα στη σήραγγα και δεν γνώριζες πού βρίσκεται. Υπήρχε μια τεράστια έλλειψη», δήλωσε, τονίζοντας τη βελτίωση που έχει επέλθει στον τομέα της παρακολούθησης και του ελέγχου των σιδηροδρομικών διαδρομών εντός των σηράγγων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit