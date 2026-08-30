Η μάχη του 3% στις εκλογές: Οκτώ κόμματα στο νήμα και η επίδραση στην αυτοδυναμία

Οι επερχόμενες εκλογές θέτουν ως πρώτο και αυτονόητο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει, δηλαδή αν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αν θα απαιτηθούν συνεργασίες ή αν η κάλπη θα οδηγήσει σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, πέρα από αυτό το βασικό ζήτημα, αναδεικνύεται ένα δεύτερο «θρίλερ» που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική έκβαση.

Πρόκειται για τη μάχη του 3%, η οποία αφορά το ποια και πόσα από τα μικρότερα κόμματα θα καταφέρουν να περάσουν το κατώφλι της Βουλής. Η σημασία αυτής της μάχης είναι μεγάλη, καθώς καθορίζει πόσες ψήφοι θα μείνουν τελικά χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Οκτώ κόμματα στη μάχη του κατωφλίου

Στο διευρυμένο αυτό πεδίο, που εκτείνεται γύρω από το όριο του 3%, βρίσκονται οκτώ κόμματα με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Φωνή Λογικής, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΙΚΗ, το ΜέΡΑ25, τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, καθώς και μια νέα εκδοχή της άκρας δεξιάς, η οποία αναφέρεται στον Ηλία Κασιδιάρη και εμφανίζεται στη θέση των Σπαρτιατών.

Τα κόμματα αυτά δεν βρίσκονται όλα στο ίδιο δημοσκοπικό σημείο αυτή τη στιγμή. Κάποια από αυτά πατούν ήδη πάνω στη γραμμή του 3%, ενώ άλλα εμφανίζονται ασφαλέστερα σε ορισμένες μετρήσεις, αλλά οριακά σε άλλες. Παράλληλα, υπάρχουν και σχηματισμοί που χρειάζονται σχεδόν διπλασιασμό ή και πολλαπλασιασμό της σημερινής τους επιρροής για να εξασφαλίσουν την είσοδο στη Βουλή.

Κανείς από τους συμμετέχοντες σε αυτή τη μάχη δεν μπορεί να θεωρεί ότι η έκβασή της έχει κριθεί. Το σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό, με νέους σχηματισμούς να υποχωρούν ή να ενισχύονται μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την αβεβαιότητα.

Η επίδραση στην αυτοδυναμία

Το ποια από τα οκτώ αυτά κόμματα θα καταφέρουν τελικά να επιβιώσουν και να εισέλθουν στη Βουλή δεν αφορά μόνο τα ίδια τα κόμματα. Η τελική τους επίδοση μπορεί να ανεβάσει ή να κατεβάσει κατά αρκετές μονάδες τον πραγματικό πήχη της αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα.

Επιπλέον, η είσοδος ή μη αυτών των κομμάτων στη Βουλή μπορεί να μετακινήσει δεκάδες κοινοβουλευτικές έδρες, επηρεάζοντας άμεσα τη συνολική σύνθεση του κοινοβουλίου. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο πιεστική εάν χρειαστούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς οι δεύτερες κάλπες θα διεξαχθούν σε συνθήκες ακραίας πόλωσης, ασκώντας «θανάσιμη» πίεση στα μικρότερα κόμματα.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης Interview

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Interview για την POLITIC και δημοσιεύτηκε στις 25 Αυγούστου, αποτύπωσε μια πραγματική «ζώνη θανάτου» γύρω από το όριο του 3%. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έδωσαν συγκεκριμένα ποσοστά για τα κόμματα που βρίσκονται κοντά στο κατώφλι.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσκόπηση, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφηκε στο 3,6%, ενώ η Φωνή Λογικής βρέθηκε στο 3,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας σημείωσε ποσοστό 2,9%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφηκε στο 2,8%.

Ακολουθούσαν οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και η ΝΙΚΗ με 0,3%. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι αναποφάσιστοι έφταναν το 10,6%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκέντρωνε 6%. Αυτά τα ποσοστά ανεβάζουν στο 16,6% το τμήμα του εκλογικού σώματος που δεν κατευθυνόταν σε κάποιον από τους ονομαστικά καταγραφόμενους σχηματισμούς.

Άλλες δημοσκοπικές καταγραφές

Η εικόνα των κομμάτων που βρίσκονται κοντά στο 3% δεν είναι ενιαία σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Για παράδειγμα, στη δημοσκόπηση της Marc, η οποία διεξήχθη στα τέλη Ιουλίου, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρισκόταν στο 6,5% στην πρόθεση ψήφου και στο 7,4% στην εκτίμηση ψήφου.

Στην ίδια δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφηκε στο 4,8% στην πρόθεση και στο 5,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η Φωνή Λογικής βρέθηκε στο 3,1% και 3,5% αντίστοιχα. Το ΜέΡΑ25 σημείωσε ποσοστά 2,8% στην πρόθεση και 3,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά ευρήματα της Marc, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΙΚΗ, οι Δημοκράτες και οι Σπαρτιάτες κινούνταν μεταξύ 1,1% και 1,4%. Αντίστοιχα, η Pulse τον Ιούλιο κατέγραφε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσοστά στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki