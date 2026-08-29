Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για «απίστευτη σύγχυση και παροχολογία» από το ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα «βέλη» του στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «απίστευτη σύγχυση και παροχολογία». Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο «ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», όπως χαρακτηριστικά είπε, για το οποίο έκανε λόγο ακόμα και για «ασχετοσύνη».

Κριτική για «σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική εφημερίδα e-ptolemeos.gr, λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ 2026, άσκησε σκληρή κριτική στο «ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη». Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη φράση «απίστευτη σύγχυση και παροχολογία», προσθέτοντας ακόμα και τη λέξη «ασχετοσύνη» για να περιγράψει τη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι λυπάται για τη σκληρή αυτή λέξη, αλλά την εννοεί. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της άνοιξης του 2027 είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς δίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί αυτή η «απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη» της αντιπολίτευσης.

Οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που στέλνουν

Ο πρωθυπουργός εστίασε σε συγκεκριμένες επιλογές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες, κατά την άποψή του, στέλνουν ένα σαφές μήνυμα. Αναφέρθηκε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει τον κ. Στουρνάρα για τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίθετα, όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ επέλεψε να ψηφίσει την κα Ακρίτα για Αντιπρόεδρο της Βουλής.

Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποδηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και, πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης εν όψει των επερχόμενων εκλογών.

Η σημασία της αποτελεσματικότητας και η αυτοκριτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη μεγάλη σημασία της αποτελεσματικότητας, καθώς, όπως είπε, «μόνο αυτό τελικά κοιτάει ο πολίτης». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο «ύφος της εξουσίας», δηλώνοντας ότι προσεγγίζει πάντα τους πολίτες με κατανόηση απέναντι στις ανησυχίες τους.

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ο ίδιος θα ήθελε να είχαν «τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα» και δεσμεύτηκε να κάνει «ειλικρινή αυτοκριτική». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν θα ακυρωθεί το «πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει» και ότι η κυβέρνηση θα μιλήσει συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Η οικονομία και το στοίχημα της επόμενης τετραετίας

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η οικονομία πάει καλά». Επισήμανε την ανάγκη το «μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας». Αυτό, όπως τόνισε, αποτελεί το «στοίχημα» για τον ίδιο και την κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι απομένουν ακόμα αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, εκτιμώντας ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, για την ανάδειξη της σύγχυσης της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα έχει την ευκαιρία να είναι «πολύ πιο αναλυτικός» στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2026. Οι ανακοινώσεις του δεν θα περιοριστούν μόνο στον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους.

Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει και το ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, με έναν σαφή ορίζοντα: την «Ελλάδα του 2030». Αυτές οι αναλυτικές τοποθετήσεις αναμένονται να δώσουν το στίγμα των προτεραιοτήτων και των στόχων της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Reader