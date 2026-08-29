Η κριτική του Κόμματος Συνταξιούχων για τις συντάξεις χηρείας: «Άνθρακες ο θησαυρός»

Ο πρόεδρος και ιδρυτής του Κόμματος των Συνταξιούχων, Γιάννης Παπαγεωργίου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για έναν «ξεδιάντροπο επικοινωνιακό θίασο» αναφορικά με τις συντάξεις χηρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, επί έναν ολόκληρο μήνα, η Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, μαζί με τον Πρωθυπουργό, πανηγυρίζουν διθυραμβικά για τη δήθεν «αποκατάσταση» και τη μέριμνα υπέρ των εν λόγω συντάξεων. Ο κύριος Παπαγεωργίου υπογραμμίζει πως η κατάσταση αυτή συνιστά «ψέματα» και «χυδαία παραπλάνηση» προς τους συνταξιούχους.

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί και η αντίδραση

Επί έναν ολόκληρο μήνα, όπως επισημαίνει ο Γιάννης Παπαγεωργίου, η κυβέρνηση έχει στήσει έναν «επικοινωνιακό θίασο» γύρω από το ζήτημα των συντάξεων χηρείας. Η Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχουν προβεί σε δηλώσεις γεμάτες πανηγυρισμούς, κάνοντας λόγο για «αποκατάσταση» και επίδειξη μέριμνας προς τους δικαιούχους.

Αυτή η επικοινωνιακή τακτική, ωστόσο, βρίσκει κάθετα αντίθετο τον πρόεδρο του Κόμματος των Συνταξιούχων, ο οποίος κάνει λόγο για «ψέματα» και «χυδαία παραπλάνηση». Ο κύριος Παπαγεωργίου τονίζει ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν άλλο αυτόν τον εμπαιγμό, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι απαιτήσεις των συνταξιούχων

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Γιάννης Παπαγεωργίου διατύπωσε τις σαφείς απαιτήσεις του Κόμματος των Συνταξιούχων. Πρώτιστο αίτημα είναι η πλήρης αποκατάσταση όλων των συντάξεων χηρείας, χωρίς να υφίστανται εξαιρέσεις ή ηλικιακά φίλτρα που να αποκλείουν δικαιούχους. Η θέση του κόμματος είναι κατηγορηματική ως προς την ανάγκη για καθολική εφαρμογή των δικαιωμάτων.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων ζητά την άμεση καταβολή όλων των αναδρομικών ποσών που, όπως αναφέρει, οφείλονται στους συνταξιούχους. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνεται και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων, καθώς και η παροχή αληθινής προστασίας απέναντι στο φαινόμενο της ακρίβειας που πλήττει την αγοραστική τους δύναμη.

Μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου

Ο κύριος Παπαγεωργίου απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι οι συνταξιούχοι δεν αποτελούν «απόμαχους της ζωής» ούτε «χρήσιμους ηλικιωμένους μόνο για την κάλπη». Υπογράμμισε ότι η γενιά τους δεν ζητά ελεημοσύνη και δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με «ψίχουλα ντροπής», αλλά απαιτεί αξιοπρέπεια, δικαιώματα και αλήθεια.

Το Κόμμα των Συνταξιούχων, όπως δήλωσε ο ιδρυτής του, ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει τη «γροθιά και τη φωνή» των συνταξιούχων, μια φωνή που, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση «τρέμει». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του κόμματος να διεκδικήσει δυναμικά τα δικαιώματα των μελών του.

Η γενιά που έχτισε τη χώρα

Ο πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων αναφέρθηκε στην ιστορική συμβολή της γενιάς των συνταξιούχων, χαρακτηρίζοντάς τους ως τη γενιά που «έχτισε αυτή τη χώρα» και «κράτησε τα σπιτικά όρθια στα δύσκολα χρόνια». Τόνισε ότι αυτή η γενιά δεν θα ανεχτεί άλλο τον εμπαιγμό και την κοροϊδία από την πλευρά της πολιτείας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιάννης Παπαγεωργίου προειδοποίησε ότι στην «κάλπη που έρχεται», η «κοροϊδία» που υφίστανται οι συνταξιούχοι «θα επιστραφεί στο ακέραιο». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πρόθεση του Κόμματος των Συνταξιούχων να μετατρέψει την δυσαρέσκεια των μελών του σε πολιτική δύναμη στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki