Το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ και εκλογών του 2027

Με ένα εκτεταμένο «καλάθι» μέτρων και εξαγγελιών, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την εμφάνιση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών, από μισθωτούς και συνταξιούχους μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι εκλογές του 2027 πλησιάζουν.

Οικονομικές παρεμβάσεις για πολλούς αποδέκτες

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύψει σχεδόν το σύνολο των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, προσφέροντας ένα «πακέτο για όλους». Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται στο επίκεντρο των επερχόμενων ανακοινώσεων.

Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παρουσιάσει έναν οικονομικό οδικό χάρτη που θα εκτείνεται πέρα από τον επόμενο προϋπολογισμό, φτάνοντας έως το 2030. Αυτό σηματοδοτεί μια προσπάθεια να ανοίξει ένας ευρύτερος ορίζοντας οικονομικής πολιτικής, συνδέοντας τις άμεσες παρεμβάσεις με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο και οι περιορισμοί

Παρά το εύρος των ομάδων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό, το κυβερνητικό επιτελείο επιμένει ότι δεν πρόκειται να διανεμηθούν χρήματα που δεν υπάρχουν. Ο πρωθυπουργός έχει ήδη δώσει το στίγμα αυτής της προσέγγισης, τονίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι.

Η δημοσιονομική αξιοπιστία αναδεικνύεται ως βασικό διαχωριστικό στοιχείο των επικείμενων εξαγγελιών. Το ερώτημα που παραμένει είναι πόσα από τα μέτρα που συζητούνται θα μετατραπούν σε άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 και πόσα θα παραμείνουν δεσμεύσεις με ορίζοντα τετραετίας.

Το πακέτο του 2027 και ο ορίζοντας του 2030

Για το έτος 2027, το συνολικό πακέτο των μέτρων υπολογίζεται ότι μπορεί να κυμανθεί στην περιοχή των 1,8 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό το ποσό, ένα σημαντικό μέρος, περίπου 1,4 έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, προορίζεται για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις.

Επιπλέον, περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το συνολικό πακέτο συνδέονται με επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το ποσό αυτό, αν και δεν είναι αμελητέο, απέχει αρκετά από το να μπορεί να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα όλες τις παρεμβάσεις που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ως εκ τούτου, πίσω από την υπόσχεση ότι «όλοι θα πάρουν κάτι», κρύβεται αναγκαστικά μία άσκηση επιλογών. Η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει ποιες ομάδες θα δουν πραγματική ελάφρυνση από το 2027 και ποιες θα πρέπει να αρκεστούν σε δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια.

Στρατηγική χρηματοδότησης και κίνδυνοι

Η κυβέρνηση βασίζει την υλοποίηση των σχεδίων της στην καλή πορεία των φορολογικών εσόδρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πρόσθετα έσοδα που αναμένονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση να μην εξαντληθεί από τώρα ολόκληρος ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Αυτή η προσεκτική στάση υιοθετείται καθώς το διεθνές περιβάλλον, και κυρίως οι ενεργειακές εξελίξεις, εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους και αβεβαιότητα.

Ειδική μέριμνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Μία από τις ομάδες στις οποίες στρέφεται ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κυβερνητικού επιτελείου είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτή η κατηγορία πολιτών βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με την εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, γεγονός που δημιούργησε συζητήσεις.

Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει ένα σταδιακό «μάζεμα» του τεκμηρίου, με στόχο την ανταμοιβή των φορολογικά συνεπών επαγγελματιών. Ως κριτήρια για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μπορούν να αποτελέσουν η χρήση POS, η συνέπεια στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και η συνολική φορολογική συμπεριφορά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki