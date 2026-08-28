Μη κρατικά πανεπιστήμια: Εκ νέου άδειες εγκατάστασης σε Keele και York μετά από αποφάσεις του ΣτΕ

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Keele και το Πανεπιστήμιο York, τα οποία λαμβάνουν ξανά τις απαραίτητες άδειες για την παρουσία τους στη χώρα. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν εκδοθεί με τους αριθμούς 1167/2026 και 1169/2026.

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας

Την ανακοίνωση για την εκ νέου χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πραγματοποίησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η σχετική απόφαση, η οποία αφορά τα δύο πανεπιστήμια, υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου.

Η υπογραφή της απόφασης από τον Υφυπουργό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτήθηκε μετά τις προηγούμενες εξελίξεις. Το υπουργείο προχώρησε στην επανεξέταση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποδείξεις και τις απαιτήσεις που προέκυψαν.

Το ιστορικό των αδειών και οι ακυρωτικές αποφάσεις

Η εκ νέου χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στα Πανεπιστήμια Keele και York αποτελεί άμεση συνέπεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αυτές έφεραν τους αριθμούς 1167/2026 και 1169/2026, και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάγκη για επανεξέταση των αρχικών αδειών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, έλαβε τις εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην εκ νέου διενέργεια της διοικητικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή κλήθηκε να επανεξετάσει το ζήτημα, ακολουθώντας τις υποδείξεις του δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης νομιμότητα.

Τα πανεπιστήμια που λαμβάνουν άδεια

Τα παραρτήματα – Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι το Πανεπιστήμιο Keele και το Πανεπιστήμιο York. Η χορήγηση αυτής της άδειας επιτρέπει στα συγκεκριμένα ιδρύματα να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο York, η άδεια αφορά το City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την παρουσία του συγκεκριμένου παραρτήματος στην ελληνική επικράτεια και τη σημασία της νέας αδειοδότησης για τη λειτουργία του.

Η διαδικασία συμμόρφωσης

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αυτές είχαν εκδοθεί πρόσφατα.

Η συμμόρφωση αυτή διασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες του υπουργείου Παιδείας είναι σύμφωνες με τις δικαστικές αποφάσεις, επιβεβαιώνοντας τη νομική ορθότητα της λειτουργίας των εν λόγω πανεπιστημιακών παραρτημάτων. Η επανεξέταση και η εκ νέου χορήγηση των αδειών αποτελούν μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις ακυρωτικών αποφάσεων από ανώτατα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki