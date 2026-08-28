Την πεποίθηση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη. Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του την ενίσχυση του εισοδήματος, προαναγγέλλοντας μια αύξηση μεγαλύτερη της αναμενόμενης. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και ο ευρύτερος προγραμματισμός έως το 2030.

Ενίσχυση εισοδήματος και κατώτατος μισθός

Κατά την ομιλία του στην Κοζάνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η αύξηση αυτή θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι αναμένεται, θέτοντας την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών ως κεντρικό σημείο της κυβερνητικής πολιτικής.

Κάνοντας έναν απολογισμό της συνέπειας του προεκλογικού προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την υπόσχεση που είχε δώσει το 2023, ότι ο κατώτατος μισθός θα έφτανε τα 950 ευρώ. Πλέον, όπως δήλωσε με βεβαιότητα, ο κατώτατος μισθός θα υπερβεί αυτό το ποσό πριν από τις εκλογές.

Το σχέδιο της κυβέρνησης στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι σε μία εβδομάδα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), θα παρουσιάσει λεπτομερώς το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, θα αναλυθεί και ο ευρύτερος προγραμματισμός της κυβέρνησης, ο οποίος εκτείνεται έως το έτος 2030.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ΔΕΘ θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για έναν «δίκαιο απολογισμό» των πεπραγμένων της κυβέρνησης και της συνέπειας στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Επιπλέον, η έκθεση θα προσφέρει το βήμα για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της χώρας και τους στρατηγικούς στόχους.

Προϋποθέσεις ευημερίας και ανάπτυξης

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας την ύπαρξη «γερών θεμελίων». Υπογράμμισε ότι για να μπορέσει να δοθεί πλούτος στους πολίτες, πρέπει πρώτα αυτός ο πλούτος να δημιουργηθεί.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως αυτή η προσέγγιση αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της κυβέρνησης από τα υπόλοιπα κόμματα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Σταθερότητα και προκοπή

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την προκοπή. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για κόμματα που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση, με μοναδική αποστολή την απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου.

Χαρακτήρισε αυτά τα κόμματα ως χωρίς σχέδιο, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν μπορεί ο τόπος να κυβερνηθεί με ένα «μαγικό σχέδιο», αλλά απαιτείται συγκεκριμένος και τεκμηριωμένος προγραμματισμός για την επίτευξη των στόχων.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit