Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης: Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα

Τη νέα σύγχρονη πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, γνωστού ως «Μαμάτσειο», επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα πτέρυγα, η οποία διαθέτει 101 κλίνες, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου από τον διοικητή της 3ης ΔΥΠΕ, Δημήτρη Τσαλικάκη, και τη διοικήτρια του Νοσοκομείου, Ευτυχία Καπάτου.

Η νέα σύγχρονη πτέρυγα του «Μαματσείου»

Το σύγχρονο κτίριο, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα και καλύπτει επιφάνεια άνω των 6.100 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί ένα σημαντικό έργο που εντάχθηκε στον μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στη νέα αυτή πτέρυγα πρόκειται να μεταφερθούν ο χειρουργικός και ο παθολογικός τομέας του νοσοκομείου. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην περιοχή, αναπτύσσεται μια Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, ειδικά σχεδιασμένη για ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακά – εγκεφαλικά επεισόδια. Στους χώρους της νέας πτέρυγας θα λειτουργήσουν, μεταξύ άλλων, οδοντιατρείο, γραφεία ιατρών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και αναγνωστήρια, απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Η παράδοση του κτιρίου προς χρήση αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα.

Επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση

Οι επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση του «Μαματσείου» δεν περιορίζονται μόνο στη νέα πτέρυγα. Περιλαμβάνουν, ακόμη, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαρρύθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το έργο αυτό εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα και η χρηματοδότησή του εξασφαλίστηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης επένδυσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν για την πολύ σημαντική παρέμβαση της νέας πτέρυγας, ενώ πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί. Παράλληλα, πόροι από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε για τη Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλαιού κτιρίου του νοσοκομείου.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός προέβη σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία των έργων. «Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Εξέφρασε τη χαρά του, καθώς «και εδώ, στην Κοζάνη, το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαιτέρως ορατό».

Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε την επίσκεψή του στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας του «Μαματσείου» και σημείωσε ότι σήμερα είχε τη χαρά να το επισκεφθεί «ουσιαστικά τελειωμένο». Ανέφερε επίσης ότι εντός των επόμενων μηνών θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει για να το εγκαινιάσει. Το έργο της αναβάθμισης του παλαιού κτιρίου, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει άμεσα. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την προτεραιότητα της κυβέρνησης, η οποία δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων, καλοπληρωμένων θέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki