Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση προεξοπλισμένων τμημάτων για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση τεσσάρων επιπλέον προεξοπλισμένων τμημάτων, γνωστών ως blocks, για την τρίτη φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία τους με τη Naval Group. Τα τμήματα αυτά προορίζονται να ενσωματωθούν στην έβδομη φρεγάτα του συνολικού προγράμματος FDI, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία των Ναυπηγείων σε έργα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.

Η πρόσφατη παράδοση και ο προορισμός των τμημάτων

Στις 28 Αυγούστου 2026, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας παρέδωσαν τέσσερα προεξοπλισμένα τμήματα, τα οποία ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα. Αυτά τα blocks αναχώρησαν με προορισμό το ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient της Γαλλίας. Εκεί, θα ενσωματωθούν στην υπό κατασκευή φρεγάτα, αποτελώντας βασικά δομικά στοιχεία για τα επόμενα στάδια της ναυπήγησής της.

Η παράδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας ως στρατηγικού εταίρου της Naval Group. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών υπογραμμίζει το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει σε έργα με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Η ολοκλήρωση των παραδόσεων για την τρίτη γαλλική φρεγάτα

Με τη σημερινή αποστολή των τεσσάρων τμημάτων, ολοκληρώνεται η παράδοση του συνόλου των πέντε προεξοπλισμένων blocks που είχαν αναλάβει τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας για τη συγκεκριμένη φρεγάτα. Είχε προηγηθεί, στις 17 Μαΐου 2026, η αποστολή του πρώτου από αυτά τα πέντε blocks, θέτοντας τις βάσεις για την τρέχουσα ολοκλήρωση.

Τα τμήματα αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος συνεργασίας με τη Naval Group. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν ως βασικός βιομηχανικός εταίρος, αναλαμβάνοντας την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων για το πρόγραμμα φρεγατών τύπου FDI.

Η στρατηγική συνεργασία με τη Naval Group

Η συνεργασία μεταξύ των Ναυπηγείων Σαλαμίνας και της Naval Group διευρύνεται συνεχώς από το 2022, οπότε και υπεγράφη η σχετική συμφωνία. Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη συμμετοχή των Ναυπηγείων στην κατασκευή των φρεγατών FDI, τόσο για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό όσο και για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η συμβολή τους περιλαμβάνει την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων του κύτους και της υπερκατασκευής των πλοίων. Αυτή η μακροχρόνια συνεργασία αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο πλευρών και την ικανότητα των ελληνικών ναυπηγείων να ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα.

Ιστορική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας

Η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στο πρόγραμμα FDI θεωρείται σημείο καμπής για την ελληνική ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία συνολικά. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα ελληνικό ναυπηγείο συμμετέπτει ενεργά στην κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας, το οποίο προορίζεται για τον ναυτικό στόλο άλλης χώρας.

Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει στην πράξη τη δυνατότητα της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας να εντάσσεται σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής αμυντικών προγραμμάτων υψηλής τεχνολογίας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους δρόμους και ενισχύει το κύρος της ελληνικής βιομηχανίας στον διεθνή χώρο.

Προηγούμενες παραδόσεις και διεύρυνση της συνεργασίας

Πριν από την τρέχουσα παράδοση για την τρίτη γαλλική FDI, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας είχαν ήδη παραδώσει σημαντικά τμήματα. Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο του 2024, είχαν παραδοθεί τα προεξοπλισμένα blocks για την τρίτη και τέταρτη ελληνική φρεγάτα FDI HN, με ονομασίες «Φορμίων» και FDI HN 4 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» αντίστοιχα.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2024, είχαν παραδοθεί τα αντίστοιχα blocks για τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα, η οποία επίσης κατασκευάζεται στο Lorient. Η ολοκλήρωση της παράδοσης των πέντε blocks για την τρίτη γαλλική FDI διευρύνει περαιτέρω την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τη σταθερή και αυξανόμενη συνεισφορά της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki