Αιχμηρή απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα για το μετρό Θεσσαλονίκης

Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στις αιχμές που εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης. Η αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή την παράδοση των πέντε νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με τον κ. Τσίπρα να κάνει λόγο για «φιέστες εγκαινίων». Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι παραμένει «αμετανόητος», επαναφέροντας την υπόθεση με τους «μουσαμάδες» στο Μετρό της συμπρωτεύουσας.

Οι αιχμές του Αλέξη Τσίπρα για «φιέστες εγκαινίων»

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα σε κομματική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, όπως αναφέρθηκε, έκανε λόγο για «φιέστες εγκαινίων» με αφορμή την παράδοση των πέντε νέων σταθμών του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Η κριτική του κ. Τσίπρα εκφράστηκε κατά τη διάρκεια μιας κομματικής συνεδρίασης, όπου απευθύνθηκε στους τομεάρχες της ΕΛ.ΑΣ., εξαπολύοντας μια ολομέτωπη επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού εστίασαν στην αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την παράδοση σημαντικών έργων υποδομής, όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Η αναφορά του σε «φιέστες» υποδηλώνει μια προσπάθεια υποβάθμισης των εγκαινίων και των επιτευγμάτων που παρουσιάζονται από την κυβέρνηση.

Η σκληρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Στις αιχμές του Αλέξη Τσίπρα απάντησε άμεσα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας σκληρή κριτική. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι παραμένει «αμετανόητος» και τον χαρακτήρισε «πρωθυπουργό των μουσαμάδων». Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήρθε ως αντίδραση στα σχόλια του κ. Τσίπρα για τις «φιέστες εγκαινίων» που αφορούσαν το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης, στην τοποθέτησή του, επανέφερε την υπόθεση με τους «μουσαμάδες» στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιπαραβάλλοντάς την με την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά. Αυτή η αντιπαράθεση στόχευε να αναδείξει, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τη διαφορά στην προσέγγιση και την υλοποίηση των έργων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η υπόθεση των «μουσαμάδων» και η επέκταση στην Καλαμαριά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην υπόθεση των «μουσαμάδων», μια αναφορά που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να περιγράψει την κατάσταση του Μετρό Θεσσαλονίκης επί προηγούμενης διακυβέρνησης. Αυτή η εικόνα των «μουσαμάδων» χρησιμοποιήθηκε από τον κ. Μαρινάκη για να τονίσει την αδράνεια ή την έλλειψη προόδου που, κατά την άποψή του, χαρακτήριζε το έργο τότε.

Αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση αυτή, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αυτή η επέκταση παρουσιάστηκε ως ένα απτό παράδειγμα της προόδου και της υλοποίησης έργων από την παρούσα κυβέρνηση, σε αντίθεση με το παρελθόν που συμβολίζουν οι «μουσαμάδες».

Δηλώσεις και παραθέσεις φωτογραφιών για την «κοροϊδία»

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των “μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για “φιέστες εγκαινίων”, παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα».

Με την παράθεση αυτών των φωτογραφιών, ο κ. Μαρινάκης επιδίωξε να καταδείξει στους πολίτες, όπως ανέφερε, το «μέγεθος της κοροϊδίας» του Αλέξη Τσίπρα. Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, απεικονίζουν το πώς ήταν το μετρό επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι τώρα, επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τις διαφορές στην εξέλιξη του έργου.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Newsit