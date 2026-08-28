Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για τις πυρκαγιές: Κωνσταντοπούλου εναντίον Τουρνά

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, και του υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά. Η αντιπαράθεση έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, η οποία συζητούσε νομοσχέδιο αναφορικά με τις ενισχύσεις μετά από φυσικές καταστροφές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, με ιδιαίτερη αναφορά στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και έφτασε στο Πόρτο Γερμενό.

Καταγγελίες για ανεπάρκεια και «ρεκόρ νεκρών»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε τον κρατικό μηχανισμό για ανεπάρκεια στη διαχείριση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την ίδια, η ανεπάρκεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί «ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων». Η κριτική της εστιάστηκε στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης των πυρκαγιών και στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς αντέτεινε ότι η περίπτωση της φωτιά στον Άγιο Βασίλειο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία ανάλογη με αυτή του Ματιού. Ωστόσο, υποστήριξε ότι υπήρξε άμεση εντολή για απομάκρυνση των κατοίκων, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα. Η δήλωση αυτή πυροδότησε περαιτέρω την ένταση, με την κα Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί τον υπουργό ότι ψεύδεται.

Αντιπαράθεση για τις εντολές απομάκρυνσης και το «μπούλινγκ»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικαλέστηκε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν ότι τα μηνύματα για απομάκρυνση ήρθαν εκ των υστέρων, δηλαδή αφού η κατάσταση είχε ήδη επιδεινωθεί. Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Τουρνά.

Ο υπουργός δήλωσε ότι δέχεται «μπούλινγκ» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου απάντησε ειρωνικά στην παρατήρηση του υπουργού, ρωτώντας: «Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;». Η ανταλλαγή αυτή ανέδειξε το κλίμα έντασης που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η πηγή της φωτιάς και ο «στρατηγός άνεμος»

Στη συνέχεια της συζήτησης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε το ερώτημα αν η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες. Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επέμεινε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, απορρίπτοντας την εκδοχή των ανεμογεννητριών ως αιτία της πυρκαγιάς.

Ο κ. Τουρνάς υποστήριξε γενικότερα ότι υπήρξε αποτελεσματική κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. «Ο στρατηγός άνεμος…» αντέδρασε η κα Κωνσταντοπούλου, καταλογίζοντας στον υπουργό ότι επικαλείται δικαιολογίες για την κατάσταση. Ο υπουργός απάντησε στην κριτική της, δηλώνοντας: «δεν είμαστε μάγοι, δεν έχουμε μαγικό ραβδί».

Αριθμός πυρκαγιών και η απάντηση του υπουργού

Ο Ευάγγελος Τουρνάς αναφέρθηκε στον συνολικό αριθμό των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν φέτος, επισημαίνοντας ότι πράγματι υπήρξε ένας τεράστιος αριθμός. Συγκεκριμένα, μίλησε για 3.150 πυρκαγιές σε μια Ευρώπη που «πραγματικά καίγεται», τονίζοντας τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επηρεάζουν και άλλες χώρες, όπως την Ουαλία και το Βέλγιο.

Ο υπουργός παραδέχτηκε ότι και η Ελλάδα πληγώθηκε, με 300.000 στρέμματα να έχουν καεί. Στην ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αν η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο ήταν «mega fire», ο κ. Τουρνάς απάντησε αναφερόμενος στη δημιουργία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. «Δεν υπήρχε το 2019 υπουργείο», είπε, προσθέτοντας ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που έχει ενώσει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, και διαθέτει σχέδιο, τρόπο ενέργειας, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα.

Η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο και οι αντιδράσεις

Αναφορικά με τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, ο Ευάγγελος Τουρνάς περιέγραψε την περιοχή ως δύσβατο σημείο, όπου η πυρκαγιά εξελίχθηκε γρήγορα. Επανέλαβε ότι πράγματι θα μπορούσε να γίνει ένα νέο Μάτι, καθώς πρόκειται για μια περίκλειστη περιοχή με έναν μόνο δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι δόθηκε άμεση εντολή για απομάκρυνση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε στις δηλώσεις του υπουργού, λέγοντας «… και νεκρούς». Επίσης, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες «λένε άλλα» και έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση τη Δευτέρα. Τέλος, απευθυνόμενη στον υπουργό, τον ρώτησε: «Έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων και επιχαίρετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Με πληροφορίες από: Topontiki