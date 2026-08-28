Ο πρωθυπουργός για τον λιγνίτη από τη Δυτική Μακεδονία: «Όποιος λέει ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή, λέει ψέματα»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε οριστικό «στοπ» σε κάθε συζήτηση σχετικά με μια ενδεχόμενη επιστροφή στην αξιοποίηση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην Πτολεμαΐδα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική στροφή της χώρας προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το φυσικό αέριο. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για την πλήρη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην περίοδο της μετάβασης.

Οριστικό «στοπ» στον λιγνίτη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός ως προς το μέλλον του λιγνίτη στην ενεργειακή παραγωγή της χώρας. «Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την κυβερνητική πολιτική για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη, ορίζοντας ένα σαφές πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως η χώρα έχει ήδη στραφεί σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τονίζοντας ότι «έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο». Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί την αμετάκλητη πορεία προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, μακριά από τα ορυκτά καύσιμα που αποτελούσαν για δεκαετίες βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας.

Στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας και νέες θέσεις εργασίας

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία λόγω της απολιγνιτοποίησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής για την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης. «Θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ήδη «πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας». Ο στόχος, όπως επεσήμανε, είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης που θα ξεπεράσουν αριθμητικά τις θέσεις που χάθηκαν από την εξάρτηση στον λιγνίτη. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη».

Η επένδυση της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα

Η εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα, όπου μίλησε ο πρωθυπουργός, αφορούσε τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου της εταιρείας Wonderplant. Αυτή η επένδυση αναδείχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας αναπτυξιακής πορείας της Δυτικής Μακεδονίας. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση», δηλαδή στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας μακριά από τον λιγνίτη.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή θεμελίωσης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική αναδιάρθρωση της περιοχής. Η επένδυση της Wonderplant, με την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου θερμοκηπίου, αναμένεται να προσφέρει νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Υπεράσπιση του ειδικού χωροταξικού για τη βιομηχανία

Εκτός από τις δηλώσεις για τον λιγνίτη και την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το σχέδιο, τονίζοντας ότι αποτελεί προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα», γεγονός που δείχνει τη συμμετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωσή του.

Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το ειδικό χωροταξικό αποτελεί κεντρική επιλογή της παρούσας κυβέρνησης. Τόνισε πως είναι «επιλογή αυτής κυβέρνησης να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια». Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη σε ένα σύγχρονο και εξωστρεφές πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader