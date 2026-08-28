Σε εξέλιξη βρέθηκε σήμερα η συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα πολιτική σεζόν, τονίζοντας ότι ο μόνος αντίπαλος της ΕΛΑΣ είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας δήλωσε αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Η συνεδρίαση των τομεαρχών και η προετοιμασία για τη ΔΕΘ

Η συνεδρίαση των 50 τομεαρχών της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, είχε ως αντικείμενο τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, αύριο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοίμασε το έδαφος για την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στη ΔΕΘ, η ΕΛΑΣ δεν θα παρουσιάσει απλώς μέτρα, αλλά ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα, προσανατολισμένο στην ευημερία των ανθρώπων και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η απάντηση για τον «αμετανόητο» και οι αξίες της ΕΛΑΣ

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε κυβερνητικά στελέχη που τον αποκαλούν «αμετανόητο». Ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ομολογώ την ενοχή μου. Παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας, και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛ.Α.Σ.».

Με αυτή τη δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση του κόμματός του σε αυτές τις αρχές, τονίζοντας ότι αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής του ταυτότητας και της στρατηγικής του για το μέλλον της χώρας.

Ο προσδιορισμός του πολιτικού αντιπάλου

Ο Αλέξης Τσίπρας προσδιόρισε με σαφήνεια τον αντίπαλο της ΕΛΑΣ, δηλώνοντας: «Η στρατηγική μας αυτή ορίζει και τον αντίπαλό μας. Τον μόνο αντίπαλο της ΕΛ.Α.Σ που είναι η σημερινή κυβέρνηση. Η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη, υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια».

Επεσήμανε επίσης ότι η «ορμητική είσοδος της ΕΛ.Α.Σ στο πολιτικό σύστημα» και το γεγονός ότι «αμφισβητεί με όρους εκλογικού ρεαλισμού, τη δυνατότητα της ΝΔ να αυθαιρετεί χωρίς αντίπαλο», καθιστούν την ΕΛΑΣ κύριο στόχο της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί στόχο και «όσων κερδοσκοπούν, νέμονται το δημόσιο χρήμα, απολαμβάνουν εύκολα κέρδη και ασυλία, κάτω από την ομπρέλα της» κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς τους «κύριο εχθρό».

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική στην επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο μας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια της χρεοκοπίας και οι πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες εξαντλήθηκαν χωρίς να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν δημιουργήθηκαν υποδομές προστασίας της κοινωνίας, ούτε τέθηκαν οι βάσεις για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Επιπλέον, δεν ενισχύθηκε η ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Κατά την εισήγησή του, οι ανισότητες γιγαντώθηκαν, η διαφθορά εξαπλώθηκε και η απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο επιταχύνθηκε, με τη χώρα να βρίσκεται ουραγός των χωρών της ΕΕ σε όλους τους κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες.

Κράτος δικαίου και το όραμα για τη χώρα

Ένα ακόμη σημείο της κριτικής του Αλέξη Τσίπρα αφορούσε την «καταρράκωση του κράτους Δικαίου». Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τη συγκάλυψη των Τεμπών και τα συνεχή οικονομικά σκάνδαλα, τα οποία, όπως είπε, «έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και αποτελούν «στίγμα για τη χώρα που πρέπει να αποκαθαρθεί».

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη για «αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη». Η προεκλογική στρατηγική της ΕΛΑΣ, όπως προδιέγραψε, συμπυκνώνεται στην «αποκαθήλωση» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός δύσκολου αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader