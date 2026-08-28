Υπογραφές στο Τελ Αβίβ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Έτοιμη επιχειρησιακά σε 35 μήνες

Την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, αναμένεται να υπογραφεί στο Ισραήλ η συμφωνία για την αντιπυραυλική προστασία της Ελλάδας, η οποία φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η συμφωνία αφορά ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, με το συνολικό της κόστος να υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος υπολογίζεται σε 35 μήνες από την υπογραφή της, με την παράδοσή του να γίνεται σε διαδοχικά στάδια.

Η υπογραφή της συμφωνίας στο Ισραήλ

Οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, γνωστό ως «Ασπίδα του Αχιλλέα», πρόκειται να υπογραφούν την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Ισραήλ. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ, όπως αναφέρεται στην επικεφαλίδα της είδησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Συγκεκριμένα, οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT). Στην τελετή θα παρευρεθούν και θα υπογράψουν εκπρόσωποι αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιρειών του Ισραήλ, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Αυτές οι πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνέχεια αρχικού δημοσιεύματος της εφημερίδας «Καθημερινής».

Το περιεχόμενο και το κόστος του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» αφορά ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολυεπίπεδο. Ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας της Ελλάδας, παρέχοντας προστασία έναντι πιθανών απειλών.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε αναφέρει το συνολικό οικονομικό μέγεθος του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στο περιθώριο ενημέρωσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας είχε τονίσει ότι «το συνολικό ποσό των αντιαεροπορικών υπερβαίνει κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια» ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδιας, είχε παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι έτοιμη επιχειρησιακά σε 35 μήνες από σήμερα», προσδιορίζοντας ένα σαφές πλαίσιο για την ολοκλήρωση του έργου.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας είχε διευκρινίσει ότι ο συγκεκριμένος χρόνος των 35 μηνών αφορά την πλήρη ολοκλήρωση του προγράμματος. Είχε εξηγήσει ότι η παράδοση του συστήματος δεν θα γίνει εφάπαξ, αλλά θα πραγματοποιηθεί σε στάδια, επιτρέποντας την σταδιακή ενσωμάτωση των επιμέρους τμημάτων του στις αμυντικές δομές της χώρας.

Η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ

Η απόφαση για την προμήθεια και υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είχε λάβει την απαιτούμενη έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, κατά την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα, είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026.

Η έγκριση αυτή από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο για θέματα εθνικής ασφάλειας αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση του σχεδιασμού και την έναρξη των διαδικασιών υπογραφής των σχετικών συμφωνιών, όπως αυτές που αναμένονται την προσεχή Δευτέρα.

Με πληροφορίες από: Reader