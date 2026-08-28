Οι οδηγίες Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και ο συνωστισμός στο ψηφοδέλτιο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τα εγκαίνια του μετρό και πριν την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής για τα έργα της πόλης. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να έδωσε σαφείς οδηγίες, εκφράζοντας την ανησυχία του για τα χαμηλά ποσοστά της ΝΔ στην περιοχή, τα οποία είναι χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο του κόμματος, όπως συνέβη και το 2023. Παράλληλα, το ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ παρουσιάζει μεγάλο συνωστισμό ονομάτων, ενώ οι συσκέψεις του πρωθυπουργού με τους τοπικούς φορείς έδειξαν μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.

Οι οδηγίες του πρωθυπουργού στους βουλευτές

Στη συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ήταν αρκετά σαφής στις οδηγίες του. Τόνισε ότι δεν επιτρέπεται να εκτελούνται τόσα έργα στην πόλη και τα ποσοστά της ΝΔ να παραμένουν πολύ χαμηλά, υπογραμμίζοντας ότι αυτά ήταν χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο του κόμματος, όπως είχε συμβεί και το 2023.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις δυτικές συνοικίες της πόλης. Αυτή η επισήμανση έρχεται καθώς η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου έχει καταγράψει σημαντική άνοδο σε αυτές τις περιοχές, κάτι που φάνηκε και στις ευρωεκλογές. Επιπλέον, κάλεσε τους βουλευτές να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους, προκειμένου να ενημερώνονται για προβλήματα και αιτήματα που ανακύπτουν. Ο στόχος είναι οι βουλευτές να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των κυβερνητικών θέσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Ο συνωστισμός στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης

Στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρείται ένας μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων, γεγονός που δημιουργεί ένα αίσθημα «στενέματος» στους νυν βουλευτές. Έχει ήδη ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του υφυπουργού παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, καθώς και του υφυπουργού υποδομών, Νίκου Ταχιάου.

Επίσης, στο ψηφοδέλτιο θα πολιτευτεί και ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στην πόλη, Γιάννης Παπαγεωργίου. Επιπρόσθετα, συζητείται έντονα η είσοδος του στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη, ενώ ισχυρό είναι το ενδεχόμενο να πολιτευτεί και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, εξετάζεται και το ενδεχόμενο για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, εφόσον δεν περιληφθεί τελικά στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλαγή κλίματος στις συσκέψεις με τους φορείς

Οι καθιερωμένες συσκέψεις του πρωθυπουργού με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), χαρακτηρίζονταν κατά παράδοση από πολλή γκρίνια. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτή η γκρίνια ήταν δικαιολογημένη, καθώς υπήρχαν μεγάλες εκκρεμότητες και οι παράγοντες της Θεσσαλονίκης ένιωθαν κάπως «αφημένοι» στην τύχη τους.

Ωστόσο, η χθεσινή συζήτηση, όπως ανέφερε συμμετέχων σε αυτές τις συσκέψεις, δε θύμιζε σε τίποτα αυτές των περασμένων ετών. Αυτό οφείλεται στην «κοσμογονία έργων» που τρέχει τα τελευταία χρόνια στη συμπρωτεύουσα. Οι φορείς, παρόλο που είχαν παρατηρήσεις και προβληματισμούς, αναγνώρισαν σε κάθε περίπτωση ότι πολλά πράγματα γίνονται για να αλλάξει σελίδα η Θεσσαλονίκη.

Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο των περιοδειών του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται σήμερα, 28 Αυγούστου, σε Φλώρινα και Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί αρκετές επιχειρήσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημοτικές, στις δύο αυτές πόλεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader