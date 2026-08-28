Η Νέα Δημοκρατία ταυτίζει το ΠΑΣΟΚ με την αριστερά ενόψει εκλογών

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αναζωπυρώθηκε χθες, με τη ΝΔ να επαναφέρει τον χαρακτηρισμό «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η κόντρα αυτή εκδηλώθηκε με φόντο την επικείμενη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, ενώ ο απώτερος στόχος της κυβερνητικής παράταξης είναι οι επερχόμενες εκλογές και η προσέλκυση ψηφοφόρων από το πολιτικό κέντρο.

Η αναβίωση της κόντρας και ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ»

Η κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» αναβίωσε χθες, με την Πειραιώς να εκφράζει την αντίθεσή της και τη Χαριλάου Τρικούπη να τάσσεται υπέρ της επικείμενης εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτή η αντιπαράθεση, όπως αναφέρθηκε, έχει ως απώτερο στόχο τις εκλογές.

Η κυβέρνηση, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και ενόψει της ΔΕΘ, όπου επιδιώκει να συγκριθούν πολιτικές και αξιοπιστία, τοποθετεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη σε ένα «κάδρο» ταύτισής του με ακραίες φωνές που ανήκουν στο αριστερό πολιτικό φάσμα.

Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου για το κέντρο

Ο στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι σαφής: να πείσει το εκλογικό σώμα για την αριστερή στροφή του ΠΑΣΟΚ και να του αφαιρέσει ζωτικό χώρο από το κέντρο. Οι ψηφοφόροι του κέντρου θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμοι για την επίτευξη αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία.

Η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ εντείνεται, ειδικά μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είχε παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Η ΝΔ επιδιώκει να διατηρήσει και να διευρύνει την ισχύ που απέκτησε στο κέντρο μέχρι τις κάλπες, ισορροπώντας έτσι και τις διαρροές που ενδεχομένως έχει προς κόμματα στα δεξιά της και αντισυστημικά.

Οι δηλώσεις Μηταράκη και Μαρινάκη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, σχολίασε δηκτικά στη Βουλή ότι «το ΠΑΣΟΚ κυνηγά τα “αδέσποτα” της Αριστεράς και αφήνει το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη». Με αυτή τη δήλωση, αναδείχθηκε η κυβερνητική στρατηγική συμπίεσης του ΠΑΣΟΚ και πολιτικού φλερτ προς τους κεντρώους ψηφοφόρους.

Η κυβερνητική στρατηγική αποκρυσταλλώθηκε ακόμα πιο έντονα με τη φουλ επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης ανέδειξε τα – κατά τη ΝΔ – «φάουλ» της Χαριλάου Τρικούπη στην ψηφοφορία για τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιχειρώντας παράλληλα να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του πάλαι ποτέ «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου».

Τα «φάουλ» του ΠΑΣΟΚ κατά τη ΝΔ

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αντίθεση της ΝΔ στις επιλογές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έντεκα χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη», το ΠΑΣΟΚ «συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας». Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με αριστερές και αντισυστημικές τάσεις.

Το «διαβατήριο αξιοπιστίας» του πρωθυπουργού

Η προσέγγιση της κρίσιμης εκλογικής δεξαμενής του κέντρου περνάει και μέσα από το «διαβατήριο αξιοπιστίας», όπως το περιέγραψε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Με αυτό το «διαβατήριο» θα πορευθεί η κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Το «διαβατήριο αξιοπιστίας» βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, καθώς και στη σύγκρουση με τις «ανέξοδες υποσχέσεις». Η κυβέρνηση επιδιώκει να προβάλει τη δική της αξιοπιστία έναντι των αντιπάλων της, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Reader