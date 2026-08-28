Η κυβερνητική απόβαση στη βόρεια Ελλάδα ενόψει της ΔΕΘ και οι προκλήσεις για τη Νέα Δημοκρατία

Η κυβερνητική παράταξη ξεκίνησε την παρουσία της στη βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση αυτή γίνεται ενόψει της επικείμενης παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία και να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Η ΔΕΘ ως πολιτικό βαρόμετρο

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείται ότι θα αποτελέσει όχι μόνο ένα πολιτικό βαρόμετρο, αλλά και μια πρόβα τζενεράλε για τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα. Αυτή η «πρόβα» λαμβάνει χώρα στον δρόμο προς τις εκλογές, οι οποίες αναμένονται στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027. Το σενάριο αυτό ισχύει εφόσον δεν υπάρξει κάποια κρίση με εθνικό θέμα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες κάλπες.

Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας και η άνοδος των μικρών δεξιών κομμάτων

Με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε σημαντική πτώση από το 41% στο 28,3%. Στη βόρεια Ελλάδα, οι βασικοί της αντίπαλοι ήταν κυρίως τα μικρά δεξιά κόμματα. Αυτά τα κόμματα κατέγραψαν ποσοστά που ήταν σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που έλαβαν στην επικράτεια.

Οι μεγαλύτερες απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή προήλθαν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και προς τον «καναπέ». Πολλοί νεοδημοκράτες που ήταν δυσαρεστημένοι με το κόμμα τους επέλεξαν να μην ψηφίσουν, κάνοντας αποχή από τις κάλπες.

Η εντυπωσιακή άνοδος της Ελληνικής Λύσης και η εικόνα άλλων κομμάτων

Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου κατέγραψε εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες της βόρειας Ελλάδας κατά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν το καλοκαίρι, αυτά τα ποσοστά έχουν αυξηθεί περαιτέρω. Αντίθετα, η Καρυστιανού έχει πτώση, όπως και η Νίκη, ενώ η Λατινοπούλου διατηρεί τη δυναμική της.

Ο ρόλος Σαμαρά και Καραμανλή στις πολιτικές ισορροπίες

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη δημιουργία νέου κόμματος. Ωστόσο, η θέση του κατά της συμφωνίας των Πρεσπών έχει σημαντική απήχηση στη βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη διείσδυση λόγω του ονόματός του.

Η Νέα Δημοκρατία, με ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά απέναντί της και με έναν Καραμανλή που θεωρείται δύσκολο να εκφραστεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχει να διαχειριστεί δύο ακόμη μεγάλα προβλήματα στο πολιτικό σκηνικό της περιοχής.

Τα αγκάθια της δυσαρέσκειας στη βόρεια Ελλάδα

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων της βόρειας Ελλάδας συνδέεται σαφώς με την ακρίβεια, η οποία αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Επιπλέον, το κοινό της περιοχής θεωρείται πιο συντηρητικό. Η «woke ατζέντα», με την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, σε συνδυασμό με τα κηρύγματα πολλών ιερέων, προκάλεσε διχασμό.

Η συμφωνία των Πρεσπών έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δυσαρέσκειας. Πολλοί περίμεναν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ακυρώσει τη συμφωνία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς η συμφωνία είχε τα χαρακτηριστικά διεθνούς συμφωνίας και η Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Ορισμένοι, είτε ηθελημένα είτε όχι, παραβλέπουν ότι εάν η συμφωνία υπογραφόταν από την κυβέρνηση Τσίπρα, όπως και έγινε, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να την ακυρώσει.

Η επιστροφή των δημοσκόπων

Οι συστημικοί δημοσκόποι αναμένεται να επιστρέψουν στα γραφεία τους από τη Δευτέρα, συνεχίζοντας τις μετρήσεις και τις αναλύσεις τους για το πολιτικό κλίμα.

Με πληροφορίες από: Newsit