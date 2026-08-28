Το ΚΚΕ προετοιμάζεται για δυναμική εκκίνηση της πολιτικής περιόδου με ΔΕΘ και Φεστιβάλ ΚΝΕ

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα πολιτική περίοδο, με στόχο μια δυναμική εκκίνηση που θα σηματοδοτηθεί από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή». Οι δυνάμεις του κόμματος έχουν ήδη «φουλάρει τις μηχανές» για τη διοργάνωση της διαδήλωσης των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρης Κουτσούμπας, έχει προγραμματίσει σειρά ομιλιών και παρεμβάσεων στην πόλη. Η προετοιμασία αυτή λαμβάνει χώρα σε ένα σκηνικό αυξανόμενου κομματικού ανταγωνισμού και ανακατατάξεων στην Κεντροαριστερά, με την πιθανότητα πρόωρων εκλογών την ερχόμενη άνοιξη να παραμένει ανοιχτή.

Δυναμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη

Οι προετοιμασίες του ΚΚΕ επικεντρώνονται σε μια δυναμική παρουσία στη φετινή ΔΕΘ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την εκκίνηση της νέας πολιτικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνάμεις του κόμματος έχουν ήδη ξεκινήσει την οργάνωση της διαδήλωσης των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτέμβρη. Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 17:30. Εκεί, θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της πόλης στην πλατεία ΧΑΝΘ. Η παρουσία του κ. Κουτσούμπα στην πόλη δεν περιορίζεται μόνο στο συλλαλητήριο, καθώς έχει προγραμματιστεί και άλλη κεντρική ομιλία.

Κεντρική ομιλία στη ΔΕΘ και Φεστιβάλ ΚΝΕ

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες της συμμετοχής του ΚΚΕ στη ΔΕΘ. Στις 19:30, θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναμένεται να αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις, να ασκήσει κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και να παρουσιάσει τις προτάσεις του ΚΚΕ για τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Επιπλέον, το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα περιλαμβάνει την κεντρική πολιτική συγκέντρωση του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή». Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, στις 20:30, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη. Το Φεστιβάλ αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για το κόμμα και την ΚΝΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη των φθινοπωρινών πολιτικών δραστηριοτήτων.

Προμετωπίδα το λαϊκό εισόδημα και κοινωνικά ζητήματα

Το ΚΚΕ έχει θέσει ως προμετωπίδα της πολιτικής του ατζέντας τα ζητήματα που αφορούν τους μισθούς και τις συντάξεις, την υγεία, την παιδεία και τους πλειστηριασμούς. Παράλληλα, το κόμμα εκφράζει την έντονη καταδίκη του για την «πολεμική οικονομία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής, το ΚΚΕ επανακατέθεσε πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στο Δημόσιο, μια κίνηση που έρχεται στον απόηχο της αρνητικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί του θέματος.

Η κριτική του ΚΚΕ επεκτείνεται και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, στις οποίες το κόμμα στοχεύει, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι «μικροί» ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Περισσός επέκρινε την κυβέρνηση για τις «δήθεν» φοροελαφρύνσεις, κατηγορώντας την ότι «χρυσώνει το χάπι» σε αυτές τις ομάδες πολιτών.

Κριτική στην κυβερνητική φορολογική πολιτική

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «αποκορύφωμα της επίθεσης» της κυβέρνησης προς τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες αποτελεί η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, καθώς και η «περιβόητη» τεκμαρτή φορολόγηση. Το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν αποκλειστικά στις μικρές ατομικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, το ΚΚΕ επισημαίνει ότι το «μεγάλο κεφάλαιο», οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και οι «κάθε λογής στρατηγικοί επενδυτές» συνεχίζουν να φοροαπαλλάσσονται «προκλητικά, με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο». Το κόμμα προσθέτει, επίσης, ότι τα νέα ψηφιακά εργαλεία, για τα οποία η κυβέρνηση «πανηγυρίζει», δεν είναι παρά ένας «εξοντωτικός ψηφιακός λαβύρινθος γραφειοκρατίας». Αυτός ο λαβύρινθος, κατά το ΚΚΕ, οδηγεί σε νέα έξοδα και «απανωτά πρόστιμα», ακόμα και για υποχρεώσεις που θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους.

Με πληροφορίες από: Topontiki