Το ΠΑΣΟΚ εμπνέεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου και διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις

Η Χαριλάου Τρικούπη εμπνέεται αποκλειστικά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, διαμορφώνοντας τον προεκλογικό της προσανατολισμό με διάθεση να τον τοποθετήσει επικεφαλής της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή η προσέγγιση εκδηλώνεται με την ανακίνηση της μνήμης των «ενδόξων ημερών» της πολιτικής καταγωγής του κόμματος, μέσω δύο επετειακών εκδηλώσεων.

Ο στόχος είναι η υπενθύμιση της ιστορικής διαδρομής του ΠΑΣΟΚ, αν και η στρατηγική αυτή φαίνεται να καταδεικνύει μια δυστοκία στον πολιτικό σχεδιασμό και τις στοχεύσεις του κόμματος.

Ιστορικά ορόσημα και η έμπνευση από το παρελθόν

Για το ΠΑΣΟΚ, ορισμένες χρονολογίες αποτελούν καθοριστικά ορόσημα στην ιστορική του διαδρομή. Το 1974 και το 1981 θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά έτη για το κόμμα. Αντίθετα, το 1993 δεν κρίνεται τόσο καθοριστικό, ενώ το 1996, που συνδέεται με τη σημιτική περίοδο, δεν αναφέρεται καθόλου ως σημείο αναφοράς. Όσον αφορά το 2009, την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου, η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να μην επιθυμεί καν να το θυμάται.

Η κεντρική έμπνευση του ΠΑΣΟΚ, όπως διαφαίνεται από τις κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη, προέρχεται αποκλειστικά από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή η προσέγγιση καθορίζει τον προεκλογικό προσανατολισμό του κόμματος, με σαφή διάθεση να τοποθετήσει την ιστορική του μορφή επικεφαλής της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

Η πρώτη επετειακή εκδήλωση και η «ανδρουλακοποίηση»

Η πρώτη από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις αφορά την επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Αυτή η εκδήλωση αναμένεται να περιλαμβάνει «υπερδόση» αναφορών στον Ανδρέα Παπανδρέου, με ηχηρή ανάγνωση εδαφίων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη.

Ωστόσο, η μεταφορά του εορτασμού στον τόπο καταγωγής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, υποδηλώνει μια «Ανδρουλακοποίηση» της επετείου. Αυτή η επιλογή εκτιμάται ότι περιορίζει τον «πανελλαδικό» χαρακτήρα της εκδήλωσης, επηρεάζοντας ενδεχομένως και τη μαζικοποίηση μέσω της μεταφοράς οπαδών.

Η επέτειος της «Αλλαγής» στο Περιστέρι

Η δεύτερη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Περιστέρι, στις 18 Οκτωβρίου. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί την επέτειο της «Αλλαγής» του 1981, ενός γεγονότος που προσέδωσε στο ΠΑΣΟΚ μια κεκτημένη ταχύτητα διαρκείας, η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα.

Για τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως «κράχτης», ανατέθηκε στον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο κ. Νικολόπουλος είναι ένας μεγάλος λαϊκός δημιουργός, παλαιός φίλος του ΠΑΣΟΚ και του κ. Σκανδαλίδη, και περιλαμβάνεται στη λίστα της «διεύρυνσης» του Μαρτίου.

Ερωτήματα για τη μουσική επιλογή και η δυστοκία του ΠΑΣΟΚ

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα ποια σχέση έχει η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, η γενιά του, και οι εκπομπές του στην ΕΡΤ επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, με το σημερινό ΠΑΣΟΚ και το «τάργκετ γκρουπ» του. Προτείνεται, αν επιθυμείται η νοσταλγία, η επιλογή του σπουδαίου Ηλία Ανδριόπουλου, με τον κομματικό παιάνα «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες».

Πίσω από τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων διακρίνεται η δυστοκία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δυσκολία δεν εντοπίζεται μόνο στον πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος περιγράφεται ως εξαιρετικά προβληματικός, αλλά και στις στοχεύσεις του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει διαρκώς προγράμματα, αλλά στην προσπάθειά του να τα συνδέσει ιδεολογικά και πολιτικά με την καταγωγή του, αντί να δείχνει προς το μέλλον, στρέφεται στο παρελθόν.

Η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και η νέα γενιά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως νέος, δεν θυμάται το ειρωνικό μειδίαμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή της Μεταπολίτευσης. Εκείνη την εποχή, ο Γιάννης Ζίγδης είχε αναφέρει ως υπόδειγμα ανάπτυξης το έτος 1910, προκαλώντας την αντίδραση του τότε ηγέτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis