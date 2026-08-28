Κυβερνητικές κινήσεις, πολιτικές προβλέψεις και η πρόταση για την αντιπροεδρία της Βουλής

Η πολιτική ατζέντα αυτή την περίοδο περιλαμβάνει μια σειρά από ζητήματα, από την επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι τις εξελίξεις γύρω από την επιστροφή των Patriot και τις συζητήσεις για τα τεκμήρια. Παράλληλα, οι προβλέψεις για εκλογές και ανασχηματισμό διαψεύδονται, ενώ η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλενα Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής προκαλεί συζητήσεις.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθούν εκτενώς τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα «μοιραστούν» και θα φτάσουν στις τσέπες των πολιτών, ακολουθώντας το πρότυπο της προηγούμενης χρονιάς.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της, τίθεται το ζήτημα της αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας της ΔΕΘ, καθώς θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στον διεθνή της χαρακτήρα. Προτείνεται, αν το μοντέλο παραμείνει ως έχει, η μετονομασία της σε «ΕΛΕΔΟ» (Ελληνική Έκθεση Δημοσίων Οργανισμών).

Το ζήτημα των Patriot και οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία

Η αρχική ιδέα της αποστολής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία είχε κριθεί από την αρχή ως μη ενδεδειγμένη. Πλέον, μετά την υπογραφή του «συμφώνου της Μέκκας», το υπουργείο Άμυνας εξέφρασε τη βούληση για την επιστροφή των πυροβολαρχιών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ότι οι Σαουδάραβες οφείλουν 6 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν χαρακτηρίζεται ως επιτυχία για τον Νίκο Δένδια και, κατ’ επέκταση, για το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τεκμήρια και ο ρόλος του Κωστή Χατζηδάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ακούει τον Κωστή Χατζηδάκη σε αρκετά ζητήματα ή, τουλάχιστον, να μην επιθυμεί να τον δυσαρεστεί. Αυτό εγείρει το ερώτημα γιατί ο Κωστής Χατζηδάκης δεν τοποθετείται επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ώστε να αποφεύγονται δυσαρέσκειες από συναδέλφους που αδειάζονται για λόγους ψηφοθηρίας στον βόρειο τομέα.

Η κυβέρνηση, όπως αναφέρεται, δεν μπορεί να επωμίζεται τα λάθη του Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με τα τεκμήρια, για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή διάθεση διόρθωσης. Η αρχική ιδέα με τα τεκμήρια είχε χαρακτηριστεί χείριστη, και η τρέχουσα αντίδραση στην επίλυση του προβλήματος φαίνεται να το επιδεινώνει.

Οι αποτυχημένες προβλέψεις για εκλογές και ανασχηματισμό

Κάποιες στήλες συναδέλφων είχαν προβλέψει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, πρόβλεψη που τελικά δεν επαληθεύτηκε. Αντίστοιχα, είχε γραφτεί ότι τον Ιούλιο ο Αντώνης Σαμαράς θα εξαγγείλει τη δημιουργία νέου κόμματος, κάτι που επίσης διαψεύστηκε.

Μια άλλη πρόβλεψη αφορούσε έναν μίνι ανασχηματισμό πριν τη ΔΕΘ, η οποία επίσης δεν επιβεβαιώθηκε. Πλέον, οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε εκλογές των Βαΐων. Τίθεται το ερώτημα για το τι θα συμβεί αν μετά από μία εβδομάδα χρειαστεί να του πουν «σταύρωσον σταύρωσον αυτόν».

Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ με την Έλενα Ακρίτα

Η πρόταση της Κουμουνδούρου για την Έλενα Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής αποδείχθηκε μια ευφυής κίνηση. Αυτό εκτιμάται με την προϋπόθεση ότι οι πιο έμπειροι και «διαβολικά σκεπτόμενοι» στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προβλέψει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψήφιζε τη βουλευτή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να πετυχαίνει τον στόχο του να αναδειχθεί σε δυναμικό πόλο της αντιπολίτευσης. Παρόλο που η κυβέρνηση έχει όντως μεγάλο πρόβλημα με την Έλενα Ακρίτα, σε άλλες συνθήκες ίσως να την είχε ψηφίσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki