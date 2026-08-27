Η ΕΛ.Α.Σ. στηρίζει την Έλενα Ακρίτα και καταλογίζει «καθεστωτισμό» στην κυβέρνηση

Τη στήριξή της στην Έλενα Ακρίτα εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στην εκπομπή των Α. Αντζολέτου και Γ. Καντέλη «Στον εξώστη». Η κυρία Κουφονικολάκου χαρακτήρισε την Έλενα Ακρίτα ως ένα πολύ αξιόλογο άτομο με σημαντικές παρεμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα καταλόγισε στην κυβέρνηση «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό». Οι δηλώσεις της επεκτάθηκαν και σε ζητήματα οικονομίας, όπου ανέλυσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Η στήριξη στην Έλενα Ακρίτα και η κριτική στη Νέα Δημοκρατία

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Έλενα Ακρίτα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην άποψη που θέλει την κυρία Ακρίτα να είναι «τοξική» και για τον λόγο αυτό να μην ψηφίζεται για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Η κυρία Κουφονικολάκου εξέφρασε τη διαφωνία της με αυτή την προσέγγιση.

«Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, σε κρίσιμα πεδία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι βλέπει σε αυτή την κριτική μια «έκδηλη τάση καθεστωτισμού», η οποία, όπως υποστήριξε, επιβεβαιώνεται και από άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ως παράδειγμα αυτών των πρακτικών ανέφερε την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των Εξεταστικών Επιτροπών.

Κατηγορίες για «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό»

Οι κατηγορίες της Θεώνης Κουφονικολάκου κατά της κυβέρνησης για «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό» δεν περιορίστηκαν μόνο στο ζήτημα της Έλενας Ακρίτα. Στην αρχή της συνέντευξής της, όταν ρωτήθηκε για τα περί «απρέπειας» που καταλόγισε η κυβέρνηση στον Αλέξη Τσίπρα για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. απάντησε ότι η παράταξή της «δεν ασχολείται» και είναι «επικεντρωμένη στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες μέρες».

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυρία Κουφονικολάκου καταλόγισε γενικότερα στην κυβερνητική παράταξη πρακτικές «αδωνισμού». Περιέγραψε τον «αδωνισμό» ως μια τακτική κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία προκαλεί θόρυβο, «κινείται μεταξύ τοξικότητας και θεατρικών τρικ απεικόνισης της πραγματικότητας».

Η οικονομία στο επίκεντρο της κριτικής

Η κυρία Κουφονικολάκου απέδωσε την τακτική της κυβέρνησης να παράγει θόρυβο σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η συζήτηση από τα σοβαρά οικονομικά ζητήματα. Σημείωσε ότι είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 2019 και το τότε επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, καθώς οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι ήταν καλύτερα από πλευράς ακρίβειας το 2019, με μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση και λογαριασμούς που ήταν 40% έως 45% μικρότεροι. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Εισοδηματικές ανισότητες και κοινωνικά φαινόμενα

Παρουσιάζοντας περαιτέρω στοιχεία για την οικονομική κατάσταση, η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε ότι το μέσο εισόδημα για τους Έλληνες ανέρχεται σε 18.000 ευρώ, όταν ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός φτάνει τα 40.000 ευρώ. Αυτή η μεγάλη διαφορά αναδεικνύει τις εισοδηματικές ανισότητες που επικρατούν.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε σοβαρά κοινωνικά φαινόμενα όπως η ενεργειακή φτώχεια, η αυξημένη στεγαστική επιβάρυνση, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φτώχειας, καθώς και μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Τέλος, υπογράμμισε ότι ήταν «επώδυνο» για την κυβέρνηση το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέγραψε πρόσφατα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών – μελών του ΟΟΣΑ, σε ό,τι αφορά το πραγματικό εισόδημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki