Κυβερνητικές πηγές: Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά, δεν περιέχει καμία ουσιαστική τοποθέτηση. Επιπλέον, αναφέρουν ότι δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα.

Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «λαθροχειρία» σχετικά με μια υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για να τεκμηριώσουν τη θέση τους, παραθέτουν την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών, η οποία είχε γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2025 και αφορούσε τις ψήφους των Σπαρτιατών.

Η κριτική των κυβερνητικών πηγών

Οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κατά τις ίδιες πηγές, δεν υπήρξε καμία απάντηση επί της ουσίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, προσθέτουν ότι δεν έγινε καμία αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα. Οι πηγές αναφέρονται επίσης στη φράση του κ. Τσουκαλά, «ο κ. Μαρινάκης καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών», την οποία χαρακτηρίζουν ως ακόμα μία «λαθροχειρία» σχετικά με υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τους Σπαρτιάτες

Για να αποδείξουν «για του λόγου το αληθές», όπως επισημαίνουν, οι κυβερνητικές πηγές παραθέτουν απόσπασμα από την ενημέρωση πολιτικών συντακτών της 16ης Ιανουαρίου 2025. Στην εν λόγω ενημέρωση, ο Παύλος Μαρινάκης είχε ερωτηθεί σχετικά με τη δήλωση του Προέδρου των Σπαρτιατών και το αν οι ψήφοι του συγκεκριμένου κόμματος είναι ευπρόσδεκτες για την κυβέρνηση όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης είχε απαντήσει ξεκάθαρα: «Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες». Είχε προσθέσει ότι η κυβέρνηση είναι η παράταξη που έχει αποδείξει με τις πράξεις της τη θέση αυτή, σε αντίθεση με όσα έχουν ειπωθεί στο παρελθόν από άλλα κόμματα, τα οποία χαρακτήρισε «δήθεν προοδευτικά» και διεκδικούν το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας.

Οι ενέργειες της κυβέρνησης και η κριτική στην αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε τονίσει ότι μεγαλύτερη αξία από τις διατυπώσεις έχουν οι ενέργειες της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του πρωθυπουργού. Είχε αναφερθεί σε μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις που έδωσαν τα κατάλληλα νομικά «όπλα» στη Δικαιοσύνη.

Αυτές οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, είχαν ως στόχο να μην βρεθούν στη Βουλή στο παρελθόν εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, να μπορεί η Δικαιοσύνη να εξετάζει εν εξελίξει ενστάσεις και προσφυγές για την τωρινή σύνθεση της Βουλής. Κατέληξε λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της αμηχανίας τους, που προσπάθησαν να χτίσουν ένα αφήγημα ακροδεξιό για την επιλογή του πρωθυπουργού στο πρόσωπο του κ. Τασούλα, είναι κατώτερες των περιστάσεων, πέραν από εντελώς άσχετες με την πραγματικότητα, και προσβάλλουν την κοινή λογική.

Άλλες πολιτικές αντιπαραθέσεις

Στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, καταγράφονται και άλλες αντιπαραθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Άννα Μαρία Αγαπηδάκη ήρθαν σε κόντρα σχετικά με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την κυρία Αγαπηδάκη να πάρει θέση, ενώ η κυρία Αγαπηδάκη απάντησε ότι «είχατε 4 γυναίκες και προτείνατε τον Χουρδάκη».

Παράλληλα, ο Διονύσης Σακελλαρίδης χαρακτήρισε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, δηλώνοντας ότι η Νέα Αριστερά θα τη στηρίξει. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, δήλωσε «Ούτε βήμα πίσω», σημειώνοντας ότι «πετάει το γάντι» στον Αλέξη Τσίπρα, μετά τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos