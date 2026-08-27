Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και το πρώτο δρομολόγιο με τον πρωθυπουργό

Το Μετρό Θεσσαλονίκης απέκτησε πέντε νέους σταθμούς, επεκτείνοντας τα δρομολόγιά του από και προς την Καλαμαριά. Την παράδοση των σταθμών ανέλαβε ο Όμιλος AKTOR, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, Αλέξανδρο Εξάρχου, να υποδέχεται τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρώτο επίσημο δρομολόγιο. Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στον σταθμό «Μίκρα».

Υποδοχή και επίσημα εγκαίνια της επέκτασης

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον νέο σταθμό του Μετρό «Νομαρχία». Από αυτό το σημείο, ο πρωθυπουργός και ο κ. Εξάρχου κατευθύνθηκαν με το Μετρό προς τον σταθμό της «Μίκρας», όπου έλαβαν χώρα τα επίσημα εγκαίνια της επέκτασης.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων και στο πρώτο δρομολόγιο παρευρέθηκαν επίσης μέλη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Συγκεκριμένα, μαζί με τον πρωθυπουργό και τον κ. Εξάρχου, συμμετείχαν οι κ.κ. Χρήστος Δήμας, Νίκος Ταχιάος και Γιώργος Κώτσηρας.

Το πρώτο δρομολόγιο και η ενεργοποίηση του εισιτηρίου

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον κ. Εξάρχου και τους κ.κ. Δήμα, Ταχιάο και Κώτσηρα, επιβιβάστηκε σε έναν από τους νέους συρμούς του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενεργοποίησε το πρώτο εισιτήριο της νέας γραμμής, σηματοδοτώντας την έναρξη των δρομολογίων προς την Καλαμαριά. Το δρομολόγιο αυτό ήταν το πρώτο επίσημο για τη συγκεκριμένη επέκταση.

Για την κάλυψη των αναγκών τόσο της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, υλοποιήθηκε η κατασκευή, προμήθεια και θέση σε λειτουργία δεκαπέντε νέων συρμών. Οι συρμοί αυτοί είναι αυτοματοποιημένοι και λειτουργούν χωρίς οδηγό, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες.

Η νέα διαδρομή του μετρό προς την Καλαμαριά

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά ξεκινά τη διαδρομή της μετά τη διακλάδωση που βρίσκεται νότια και σε επαφή με τον σταθμό «25ης Μαρτίου» της βασικής γραμμής. Η πορεία της νέας γραμμής ακολουθεί την οδό Σόλωνος και στη συνέχεια τις οδούς Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτου Κυδωνιών και Πόντου.

Η επέκταση καταλήγει στη συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων, στο σημείο όπου βρίσκεται ο επίσταθμος της Μίκρας. Συνολικά, πέντε νέοι σταθμοί προστέθηκαν στο δίκτυο του Μετρό, εξυπηρετώντας την περιοχή της Καλαμαριάς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του συστήματος

Το σύστημα της επέκτασης έχει διαστασιολογηθεί για να εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον 18.000 επιβάτες ανά ώρα και ανά κατεύθυνση. Αυτή η χωρητικότητα επιτυγχάνεται με χρονοαπόσταση 90 δευτερολέπτων μεταξύ των συρμών. Ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη τους προβλεπόμενους αριθμούς επιβατικής κίνησης για κάθε σταθμό της επέκτασης.

Επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του συστήματος, λήφθηκαν υπόψη και οι μελλοντικές επεκτάσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η προμήθεια των 15 νέων συρμών αποτελεί μέρος του έργου για την κάλυψη των απαιτήσεων τόσο της βασικής γραμμής όσο και της νέας επέκτασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki