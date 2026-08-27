Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Αγαπηδάκη για την υποψηφιότητα Ακρίτα: «Πάρτε θέση, σας προκαλώ»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα στη δημοσιοποίηση της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της βουλευτού Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Το ζήτημα τέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, επί του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση. Η κόντρα κορυφώθηκε με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, να σχολιάζει την στάση της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η αρχική αντίδραση και η πρόκληση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε το ζήτημα σε όλες τις παρεμβάσεις της κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Κάλεσε μάλιστα τα μέλη της κυβέρνησης που βρίσκονταν στην αίθουσα να πάρουν θέση επί του θέματος.

Λίγα λεπτά πριν, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, είχε προκληθεί από την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντήσει για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόκληση αφορούσε την προαναγγελία ότι θα «μπλοκάρει» την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο της Βουλής, η οποία, όπως τονίστηκε, είναι ιδιαίτερα ομιλητική για τα ζητήματα της έμφυλης βίας. «Πάρτε θέση. Σας προσκαλώ», είχε δηλώσει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία ο κ. Μητσοτάκης διότι έχει δώσει γραμμή να μπλοκάρουν συγκεκριμένη βουλευτή από το προεδρείο της Βουλής». Η ίδια τόνισε πως «είναι προφανές ότι είναι γραμμή Μητσοτάκη» και πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε επίσης ότι έθεσε το θέμα δύο φορές στην κ. Κεραμέως, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση. Παράλληλα, παρατήρησε ότι η κ. Αγαπηδάκη «σηκώνεται και φεύγει και κάνει πνεύμα». Χαρακτήρισε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως πρόκληση, καθώς ενδέχεται να μην επιτραπεί η παρουσία γυναίκας στο προεδρείο της Βουλής, ειδικά σε μια περίοδο έξαρσης των γυναικοκτονιών.

«Το να παραμείνει το προεδρείο της Βουλής, μόνο με άνδρες μέλη, είναι πρόκληση. Το να υποχρεώνονται γυναίκες υπουργοί να μην απαντάνε και να φεύγουν με εξυπνακισμούς είναι έκπτωση», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με την κυβερνητική στάση.

Η απάντηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Στην πρόκληση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απάντησε με δριμύτητα. «Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ό,τι ενώ είχατε τέσσερις γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους της Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κ. Χουρδάκη», δήλωσε.

Η κ. Αγαπηδάκη συνέχισε, αμφισβητώντας τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ως «μαχήτριας των γυναικών». «Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια των γυναικών. Μόνο αυτό», σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, υποδεικνύοντας ασυνέπεια στις θέσεις της κ. Κωνσταντοπούλου.

Οι θέσεις των άλλων κομμάτων

Στο ζήτημα της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα τοποθετήθηκαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ο Σακελλαρίδης από τη Νέα Αριστερά χαρακτήρισε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα ως «υποκριτική και απαράδεκτη». Δήλωσε επίσης ότι η Νέα Αριστερά θα στηρίξει την υποψηφιότητα της βουλευτού.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το κόμμα «διυλίζει τον Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια κριτική στην επιλεκτική, κατά τον κ. Μαρινάκη, στάση του ΠΑΣΟΚ σε διάφορα ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki