Η απάντηση Τσουκαλά στον κ. Μαρινάκη για την πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε δημόσια απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Μαρινάκη. Η απάντηση του κ. Τσουκαλά αφορά την υπεράσπιση της πολιτικής στάσης του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροέδρου της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την απόφαση του κόμματός του να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, η οποία προτάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως αντίδραση σε προηγούμενη ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, στην οποία ο κ. Μαρινάκης είχε επικρίνει τη συγκεκριμένη επιλογή του ΠΑΣΟΚ.

Η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου

Η αφορμή για την έντονη αντιπαράθεση δόθηκε από την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Μαρινάκη, ο οποίος επέκρινε ανοιχτά το ΠΑΣΟΚ. Η κριτική του κ. Μαρινάκη στόχευε στη θέση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα, την οποία είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή η κριτική προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του κόμματός του και να απαντήσει στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν.

Η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για τους αντιπροέδρους της Βουλής

Ο Κώστας Τσουκαλάς, στην απάντησή του, τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής και σταθερή. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Αυτή η πάγια τακτική εφαρμόζεται τόσο για τις προτάσεις των κομμάτων της συμπολίτευσης όσο και για εκείνες της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι η μοναδική εξαίρεση σε αυτή την αρχή αφορά τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα, για τα οποία το ΠΑΣΟΚ διατηρεί διαφορετική στάση.

Η ευθύνη των κοινοβουλευτικών ομάδων

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσέθεσε μια σημαντική διάσταση στο ζήτημα της επιλογής των προσώπων για τις θέσεις των αντιπροέδρων. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι την ευθύνη για τα πρόσωπα που προτείνονται φέρουν αποκλειστικά οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

Με αυτή τη δήλωση, το ΠΑΣΟΚ αποσαφηνίζει ότι η υπερψήφιση ενός υποψηφίου από άλλο κόμμα δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές του προτείνοντος κόμματος, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης θεσμικής πρακτικής.

Η αντεπίθεση για τις ψήφους των «Σπαρτιατών»

Ο Κώστας Τσουκαλάς δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της στάσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά προχώρησε σε αντεπίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο κ. Μαρινάκης δεν βρίσκεται σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ.

Ως επιχείρημα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι ο κ. Μαρινάκης «καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών». Επιπλέον, τόνισε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον Προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια κριτική για την επιλεκτική στάση της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της απέναντι σε κοινοβουλευτικές ομάδες, ανάλογα με το αν οι ψήφοι τους εξυπηρετούν τις κυβερνητικές επιδιώξεις.

Κάλεσμα για σοβαρότητα

Κλείνοντας την απάντησή του, ο Κώστας Τσουκαλάς απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Σοβαρευτείτε, κ. Μαρινάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αυτό το κάλεσμα για σοβαρότητα υπογραμμίζει την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και την ανάγκη, κατά την άποψη του ΠΑΣΟΚ, για πιο συνεπή και αρχών πολιτική συμπεριφορά από την πλευρά της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki