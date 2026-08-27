Νίκος Παππάς: Θεσμική διολίσθηση η στάση της ΝΔ για την Έλενα Ακρίτα – Καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, χαρακτήρισε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής ως «ζήτημα θεσμικού ολισθήματος». Μιλώντας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Παππάς υπογράμμισε την καταλληλότητα της κ. Ακρίτα για το προεδρείο της Βουλής και εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες της λογικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στον Αλέξη Τσίπρα και τους ανεξάρτητους βουλευτές να πάρουν θέση και να στηρίξουν την υποψηφιότητα.

Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα και η στάση της ΝΔ

Ο Νίκος Παππάς τόνισε πως η Έλενα Ακρίτα θα ήταν «απολύτως κατάλληλη για τη θέση και θα μπορούσε να κοσμήσει το προεδρείο της Βουλής». Εξήγησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπερψηφίζει την υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα, διότι, όπως αναφέρει, η ίδια ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Αυτή η λογική, σύμφωνα με τον κ. Παππά, αποτελεί ένα «θεσμικό ολίσθημα».

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προειδοποίησε για τις πιθανές συνέπειες αυτής της στάσης. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «εάν επεκταθεί η λογική της Νέας Δημοκρατίας», τότε «δυνητικά μπορεί να οδηγηθούμε και σε μονοκομματικό προεδρείο Βουλής». Ο κ. Παππάς υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί ένας τέτοιος «θεσμικός κατήφορος».

Κάλεσμα στον Αλέξη Τσίπρα και τους ανεξάρτητους βουλευτές

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Νίκος Παππάς απηύθυνε σαφές κάλεσμα στον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί επί του θέματος. «Πρέπει να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο κ. Τσίπρας «έχει ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή». Σημείωσε επίσης ότι η Όλγα Γεροβασίλη έχει παραιτηθεί από τη θέση της για να ενταχθεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα, γεγονός που, κατά τον κ. Παππά, καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για δημόσια τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Επιπλέον, ο κ. Παππάς κάλεσε «όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα». Ο σκοπός αυτού του καλέσματος είναι, όπως εξήγησε, «ακριβώς για να δείξουν ότι δεν θα επιτρέψουν αυτόν τον θεσμικό κατήφορο», αναδεικνύοντας τη σημασία της υπερψήφισης της υποψηφιότητας για τη διαφύλαξη των θεσμών.

Θετική στάση ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαιρέτισε τη θετική στάση που επέδειξαν το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Η στήριξη αυτών των κομμάτων αναγνωρίστηκε από τον κ. Παππά ως σημαντική, σε αντίθεση με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας που προκάλεσε την κριτική του.

Το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους

Πέρα από τις εξελίξεις στο κοινοβουλευτικό πεδίο, ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε και στο θέμα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν εκείνος που άνοιξε «με αξιοπιστία» το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κ. Παππάς επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αποπληρώσει ένα «φθηνό, ρυθμισμένο χρέος» αντί να προχωρήσει στην αποπληρωμή ακριβότερου χρέους, μια επιλογή που χαρακτήρισε προβληματική.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αυτή η επιλογή της κυβέρνησης «επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο». Για τον λόγο αυτό, ο Νίκος Παππάς ζήτησε να προσέλθει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο σκοπός αυτής της κλήσης είναι «να μας εξηγήσει τα δεδομένα και τους λόγους για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση», ζητώντας διαφάνεια και λογοδοσία για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Με πληροφορίες από: Topontiki