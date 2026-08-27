Η Ελλάδα αναμένει 5,3 δισ. ευρώ από το νέο Κλιματικό Ταμείο και υποδέχεται κυβερνητικά στελέχη στη Μακεδονία

Η Ελλάδα βρίσκεται σε αναμονή για την παραλαβή σημαντικών κονδυλίων από το νέο Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η χώρα μας αναμένεται να λάβει το ποσό των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την καταβολή των χρημάτων να ξεκινά από φέτος και να εκτείνεται έως το 2032. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για την υλοποίηση διαφόρων λαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ενίσχυση από το νέο Κλιματικό Ταμείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών που θα επωφεληθούν από το νέο Κλιματικό Ταμείο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα διοχετευθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Η αναμονή για τα καλά μαντάτα από τις Βρυξέλλες είναι έντονη, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα, 27 Αυγούστου.

Το συνολικό ποσό των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί από φέτος έως το 2032, δεν είναι καθόλου αμελητέο. Θα χρηματοδοτήσει μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την προστασία του περιβάλλοντος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης

Μεταξύ των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο Κλιματικό Ταμείο, ξεχωρίζει ένα μεγάλο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει 62.000 κατοικίες, προσφέροντας δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, θα επεκταθεί και σε 10.000 μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες θα παρασχεθούν δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών τους και την επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση 280.000 νέων αντλιών θερμότητας και θερμοσιφώνων, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των νοικοκυριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 280 νέων κατοικιών, οι οποίες θα ακολουθούν βιοκλιματικά πρότυπα και θα προορίζονται για ευάλωτες οικογένειες, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία.

Στήριξη στην ηλεκτροκίνηση και ο συντονισμός των υπουργείων

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την πράσινη μετάβαση, το Κλιματικό Ταμείο θα χρηματοδοτήσει και ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου leasing για την ηλεκτροκίνηση. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την απόκτηση ή μίσθωση τέτοιων οχημάτων, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Η ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Κλιματικού Ταμείου αποτέλεσε προϊόν συστηματικής εργασίας. Δουλεύτηκε από τα συναρμόδια υπουργεία, υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, με τη συμβολή και του κ. Σκέρτσου. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την έγκριση και εκταμίευση των χρημάτων.

Κυβερνητική παρουσία στη Μακεδονία

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά κονδύλια, η επικαιρότητα περιλαμβάνει και αναφορές για την παρουσία κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή της Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για μια «απόβαση γαλάζιων υπουργών» στην περιοχή, υποδηλώνοντας την έντονη κινητικότητα και τις επισκέψεις μελών της κυβέρνησης.

Αυτή η παρουσία των υπουργών στη Μακεδονία αποτελεί μέρος των ευρύτερων κυβερνητικών δράσεων και επισκέψεων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και το πρόγραμμα των επισκέψεων αυτών αναμένονται να γίνουν γνωστές, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta