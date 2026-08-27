Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα, την Πέμπτη 27 Αυγούστου, το ολοκληρωμένο του σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η ειδική εκδήλωση πραγματοποιείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με κεντρικό θέμα «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ». Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκονται οι προτάσεις του κόμματος για τους δανειολήπτες και τη συνολική διαχείριση των ιδιωτικών οφειλών. Την εκδήλωση θα κλείσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με την ομιλία του.

Οι βασικές προτάσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Στις βασικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, συγκαταλέγεται η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό το μέτρο κρίνεται ως κεντρικής σημασίας για την ασφάλεια των νοικοκυριών απέναντι στις οφειλές. Παράλληλα, το κόμμα προτείνει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις, προσφέροντας μια ανάσα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ εισηγείται αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των χρεών. Προτείνονται επίσης αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, ενισχύοντας την προστασία των δανειοληπτών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ενός συνολικού πακέτου 11 μέτρων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την ελάφρυνση τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Λεπτομέρειες της εκδήλωσης στο Σεράφειο

Η εκδήλωση, η οποία φέρει τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», ξεκινά στις 18:00 το απόγευμα. Ο χώρος διεξαγωγής είναι το Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πέτρου Ράλλη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί θεματική συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος και εκπρόσωποι δανειοληπτών, καθώς και διάφοροι φορείς, προσφέροντας μια ευρεία οπτική γωνία στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση, είναι προγραμματισμένη για τις 19:15.

Οι ομιλητές και το οικονομικό πρόγραμμα

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν αρκετά σημαντικά πρόσωπα, πέρα από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται η επικεφαλής της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Τομεακής Επιτροπής (ΚΤΕ), Μιλένα Αποστολάκη, καθώς και ο Νίκος Γριζάνης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.

Επίσης, παρόντες θα είναι ο νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, ο δικηγόρος και γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Σπυράκος, και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών, Κώστας Τσουκαλάς. Τον κύκλο των ομιλητών συμπληρώνουν ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νικόλας Φαραντούρης, και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδωσίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος.

Το «τέρας» του ιδιωτικού χρέους και η πολιτική στόχευση

Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, ξεπερνά τα 407 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το «τέρας» του ιδιωτικού χρέους, όπως χαρακτηρίζεται, επηρεάζει σημαντικά την οικονομική ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν σε θέματα που «καίνε» τους πολίτες, ενισχύουν το αντιπολιτευτικό προφίλ του κόμματος. Η ενίσχυση αυτή θεωρείται σημαντική και έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το κόμμα επιδιώκει να αναδείξει τις δικές του λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki