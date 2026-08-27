Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πρόταση για την Έλενα Ακρίτα – Θρίλερ με την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να αλλάξει την πρότασή του για την Έλενα Ακρίτα ως Ε’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, παρά τον κίνδυνο να μην εκλεγεί τελικά στη θέση αυτή. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως διαφαίνεται από σχετική διαρροή «κύκλων» της, είναι να μην την ψηφίσει. Η Κουμουνδούρου καταγγέλλει τη ΝΔ για «καθεστωτική λογική» ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η στάση της ΝΔ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλενα Ακρίτα αποφασίστηκε ομόφωνα χθες, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η θέση του αντιπροέδρου στο προεδρείο της Βουλής είχε μείνει κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη θέση αυτή προτάθηκε η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρά την ομόφωνη απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, μέσω διαρροών από «κύκλους» της, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα. Η στάση αυτή της κυβερνητικής παράταξης δημιουργεί ένα «θρίλερ» γύρω από την εκλογή της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Η αντίδραση της Κουμουνδούρου

Η Κουμουνδούρου εμμένει στην πρότασή της για λόγους πολιτικής ουσίας. Στόχος της είναι να μην επιτρέψει στην πλειοψηφία να ορίζει τις επιλογές της αντιπολίτευσης, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την πολιτική κριτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι αυτός είναι ο πραγματικός λόγος πίσω από το «όχι» της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, η γαλάζια διαρροή αναφέρει ότι η ΝΔ δεν θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα ως πρόσωπο, επικαλούμενη «τοξική στάση» απέναντί της, και όχι επειδή προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδρώντας σε αυτή τη θέση, η Κουμουνδούρου κατήγγειλε την κυβερνητική παράταξη για «καθεστωτική λογική» και «αλλεργία στην πολιτική κριτική» από την αντιπολίτευση, και ειδικότερα από την Έλενα Ακρίτα. Η ίδια η βουλευτής, σε δική της αντίδραση, χαρακτήρισε την απόφαση της ΝΔ να μην την ψηφίσει ως «παράσημο» για την άσκηση σφοδρής πολιτικής κριτικής.

Πολιτική και επικοινωνιακή διάσταση

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η επιλογή της ΝΔ εκθέτει την κυβερνητική παράταξη για αντιθεσμική και μη συναινετική στάση. Επιπλέον, εκτιμούν ότι η στάση αυτή υποδηλώνει «καθεστωτική λογική», όπως είχε ήδη αναφερθεί. Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι επικοινωνιακά, αυτή η εξέλιξη ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή η εκτίμηση αποτυπώνεται και στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους Βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων, αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο».

Εναλλακτικές προτάσεις και η διαδικασία εκλογής

Πέραν της Έλενας Ακρίτα, είχαν υπάρξει εισηγήσεις και για τους Θ. Ξανθόπουλο και Χρ. Γιαννούλη για τη θέση του αντιπροέδρου. Ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει έναν από τους δύο έμπειρους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του από την πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής ομάδας, γι' αυτό και προκρίθηκε η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, καθώς και το σχετικό άρθρο του Κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί κάποιος αντιπρόεδρος της Βουλής, απαιτείται να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών. Η πλειοψηφία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού των βουλευτών. Αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.

Το «θρίλερ» της ψηφοφορίας

Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει ενόψει της ψηφοφορίας είναι η στάση των 156 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία δεν προβλέπει αρνητική ψήφο, αλλά μόνο θετική ή «παρών». Εάν οι βουλευτές της ΝΔ επιλέξουν να ψηφίσουν «παρών», αυτό θα επηρεάσει άμεσα το αποτέλεσμα της εκλογής. Η διαφαινόμενη άρνηση της ΝΔ να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki