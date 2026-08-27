Η πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν δείχνει πολιτική ρευστότητα

Η πρώτη δημοσκόπηση της νέας σεζόν, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Interview πριν από την ολοκλήρωση του Αυγούστου, φέρνει στο προσκήνιο τα νέα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να υπάρξουν σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας, τα αποτελέσματά της καταδεικνύουν ότι η ρευστότητα παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό που διατρέχει το πολιτικό σύστημα.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου των πολιτών, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,5%, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 10%, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει μια υποχώρηση, φτάνοντας στο 14,5%, ποσοστό μειωμένο κατά 1,3%.

Η Ελληνική Λύση διατηρεί υψηλά ποσοστά, ανερχόμενη στο 9%, ενώ το ΚΚΕ κινείται στα συνήθη του επίπεδα, με 6,1%. Από εκεί και πέρα, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη, επιβεβαιώνοντας πλήρως την εκτίμηση περί της επικρατούσας ρευστότητας στο πολιτικό τοπίο.

Η μάχη των μικρότερων κομμάτων και η συνολική εικόνα

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης αφορά την επίδοση οκτώ μικρότερων κομμάτων, τα οποία αθροιστικά συγκεντρώνουν ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 17,3% στην πρόθεση ψήφου. Συγκεκριμένα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9% και το ΜέΡΑ25 2,8%.

Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Για αυτά τα κόμματα, η δημοσκόπηση υποδεικνύει ότι είτε θα κληθούν να δώσουν μια σκληρή μάχη για την οριακή κοινοβουλευτική τους επιβίωση, είτε έχουν ήδη εξαντλήσει τα περιθώρια τους.

Αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει μια παλαιότερη εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία το κόμμα της Καρυστιανού δεν αναμενόταν να επιφέρει κάτι περισσότερο από μια ανακατανομή ποσοστού εντός του λεγόμενου «αντισυστημικού» χώρου, χωρίς να προκαλέσει μια συνολική ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό.

Το όριο της αυτοδυναμίας και οι παράμετροι

Το άθροισμα του 17,3% που συγκεντρώνουν τα οκτώ αυτά κόμματα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς καθορίζει, μεταξύ άλλων, το όριο της αυτοδυναμίας. Ενώ η αυτοδυναμία μπορεί σήμερα να φαντάζει αδύνατη, θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα ποσοστό κάτω από 37%, στην περίπτωση που τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής αθροίσουν 12%.

Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμα χαμηλότερο, εάν το άθροισμα των εκτός Κοινοβουλίου κομμάτων αυξηθεί περαιτέρω. Η εξέταση των σεναρίων για το όριο της αυτοδυναμίας απαιτεί την αξιολόγηση όλων των σχετικών παραμέτρων.

Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και οι προκλήσεις

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, δεν θα είναι ικανοποιημένος μόνο αν επιτύχει την αυτοδυναμία. Η ικανοποίησή του θα επεκταθεί και στην περίπτωση που το ποσοστό που θα λάβει το κόμμα του θα του επιτρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση, αναζητώντας την υποστήριξη λίγων μόνο βουλευτών.

Συνεπώς, ένας συνδυασμός ενός υψηλού ποσοστού για τα εκτός Βουλής κόμματα και μιας καλής επίδοσης για τη Νέα Δημοκρατία δεν θα τον «χαλούσε», καθώς θα του επέτρεπε να πλησιάσει την αυτοδυναμία, έχοντας ανάγκη μόλις 9-10 ή και λιγότερους βουλευτές.

Από την άλλη πλευρά, το 26,5% της Νέας Δημοκρατίας υπολείπεται κατά 14% του 40,56% που είχε λάβει τον Ιούνιο του 2023. Το ερώτημα παραμένει πόσοι από αυτούς τους ψηφοφόρους θα επιστρέψουν από τη «γκρίζα ζώνη» στη Νέα Δημοκρατία, πόσοι θα επιλέξουν ένα άλλο κόμμα της ευρύτερης Δεξιάς, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου κόμματος του κ. Σαμαρά, και πόσοι θα στραφούν σε ένα άλλο κόμμα εξουσίας από την Κεντροαριστερά. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν έναν ακόμα σημαντικό δείκτη της πολιτικής ρευστότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki